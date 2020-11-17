新华社华盛顿11月16日电 综述：六天新增百万病例 美新冠疫情持续恶化

新华社记者谭晶晶 杨士龙

截至美国东部时间15日17时27分（北京时间16日6时27分），美国累计新冠确诊病例超过1100万例，达11003469例，累计死亡病例246073例。从11月9日美国新冠累计确诊超1000万例到超1100万例仅用时6天，确诊病例数增速创下疫情暴发以来最高纪录。

美国是全球新冠疫情最严重的国家，目前累计确诊病例超过全球累计确诊病例的五分之一。近期，美国多项疫情指标严重反弹，过去一周连续刷新纪录，凸显疫情形势持续恶化。

美国疾病控制和预防中心16日公布的数据显示，全美15日报告新增新冠确诊病例138025例，新增死亡病例660例。这是美国连续第8天单日新增确诊病例超10万例。12日，全美报告新增确诊病例194610例，刷新全球范围内一国单日新增确诊病例最高纪录。

截至16日，美国过去7天平均日增新冠确诊病例超过15万例，创疫情暴发以来新高；过去7天平均日增死亡病例数也不断攀升，目前已超1200例，为5月下旬以来新高。

近期美国住院病例也在激增，多地医疗系统面临前所未有的压力。美国《大西洋月刊》发起的追踪全美疫情项目的最新数据显示，全美目前新冠住院患者近7.3万人，为疫情暴发以来最高纪录。

美国华盛顿大学卫生统计评估研究所日前发布的最新疫情模型预测结果显示，美国单日新增新冠死亡病例到2021年1月中旬可能达到峰值，每日新增约2200例；到2021年3月1日，累计死亡病例可能接近44万例。

这家研究所在一份声明中说，目前美国确诊病例数以惊人速度上升。根据此前欧洲的经验，新冠死亡病例数的增加速度可能很快会赶上确诊病例增速。当前全美几乎所有州都在经历秋冬新冠感染“激增潮”。

为应对“激增潮”以及美国即将到来的“假日季”带来的病毒传播风险，一些州上周末宣布了新的防控措施。华盛顿州未来4周将关闭餐厅、酒吧堂食服务及健身房、电影院、博物馆等设施；密歇根州未来3周将暂停大学和高中线下授课以及餐厅、酒吧堂食服务；新墨西哥州16日起实施连续两周的“居家令”。

美国国家过敏症和传染病研究所所长、白宫冠状病毒应对工作组成员安东尼·福奇15日表示，一方面需要有效的新冠疫苗，另一方面需要较大比例的公众接种疫苗，美国才能在明年二季度或三季度开始回到某种程度的正常状态。

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