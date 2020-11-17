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德国官员说防疫限制措施可能持续“数月”

2020年11月17日09:49  来源：新华网
 

德国经济和能源部长彼得·阿尔特迈尔15日说，德国应对新冠疫情的防疫限制措施可能持续4至5个月，不要期望这些措施被很快解除。

阿尔特迈尔告诉德国《星期日图片报》，德国当前新冠感染数显示，“我们还没有走出森林”，德国“无法承受经济活动反复关停和开放”带来的后果。

由于新冠疫情反弹，德国本月2日开始“部分封城”，为期4周。这轮防疫限制措施不如上半年的首轮“封城”严格，其目的是降低新冠感染率，具体措施包括各地餐馆、酒吧、影剧院、游乐场等餐饮和文体设施关闭一个月，公共场所聚集不得超过2户10人，建议民众放弃不必要的旅行和探访等。

不过，与首轮“封城”不同，理发店、零售与批发等商店可在遵守一定限制规定的情况下继续营业，各州中小学和幼儿园也可按照当地防疫政策规定保持开放。

德国总理安格拉·默克尔拟16日与各州官员开会，讨论当前防疫限制措施的力度能否减缓新增病例快速上升趋势。

德国疾控机构罗伯特·科赫研究所15日的疫情数据显示，全国累计新冠确诊病例790503例，单日新增16947例。通常而言，德国疫情在周末上报和汇总较慢，因而周末的确诊病例数相对较少。

阿尔特迈尔说，如果不希望看到单日新增5万例病例，就不应认为防疫封锁措施应尽快放宽，“一些过早解除限制的国家已经付出高昂代价”。

德国政府多名官员与阿尔特迈尔持相同立场。卫生部长延斯·施潘前一天说，防疫限制措施可能持续“数周”乃至“数月”。世界医学协会德国分支主席弗兰克·乌尔里希·蒙哥马利告诉德国《奥格斯堡汇报》，他认为德国“将讨论实施进一步限制措施，而不是放宽当前措施”。

就“二次封城”等防疫措施，德国一些民众表达不满。法兰克福市14日出现反对防疫限制措施的集会，示威者没有按照规定戴口罩和保持社交距离，警方发射水炮，驱散示威者。（郑昊宁）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、杨牧)
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