世卫组织对欧美国家新冠病例激增“非常担心”

新华社日内瓦11月16日电（记者刘曲）世界卫生组织16日表示，对近期部分国家尤其是欧洲和美洲国家出现新冠病例激增的情况“非常担心”。

世卫组织总干事谭德塞在当天的记者会上说：“现在我们非常担心一些国家病例激增的情况。特别是在欧洲和美洲，卫生工作者和卫生系统正在被推向崩溃的边缘。”

他警告说，任由病毒不受控制传播的国家“无异于在玩火”，这会导致更多不必要的死亡和痛苦，相当数量的人遭受新冠病毒的长期影响，尤其是卫生工作者面临极端的心理健康压力，激增的病例给许多国家的卫生系统带来沉重负担。

谭德塞表示，没有任何借口对疫情不作为。“我要传达的信息非常明确：迅速行动、立即行动、果断行动。”世卫组织及合作伙伴正与各国政府和卫生机构领导人合作，以确保为生病的卫生工作者提供医疗服务，为新冠患者提供足够床位，基本卫生服务得以持续，口罩、手套和其他防护装备供应充足。

世卫组织网站最新数据显示，截至欧洲中部时间16日14时59分（北京时间21时59分），向世卫组织美洲区和欧洲区报告的累计新冠确诊病例分别达23190772例和15266390例，其中死亡病例分别为679201例和344459例。这两个地区共报告了全球超过70%的确诊病例和超过77%的死亡病例。

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