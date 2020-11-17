经过8年谈判，正式签署！第四次区域全面经济伙伴关系协定领导人会议于11月15日举行，东盟十国以及中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰共15个国家，签署区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）。

这标志着当前世界上人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区正式启航。

覆盖面广规模大

RCEP由东盟于2012年发起，历经8年、31轮正式谈判，最终在本次领导人会议期间如期签署协定。这是东亚经济一体化建设近20年来最重要的成果。

覆盖面广。RCEP涵盖20个章节，既包括货物贸易、服务贸易、投资等市场准入，也包括贸易便利化、知识产权、电子商务、竞争政策、政府采购等大量规则内容，涵盖了贸易投资自由化和便利化的方方面面。

现代化的协定。RCEP采用区域原产地累积规则，支持区域产业链供应链发展；采用新技术推动海关便利化，促进新型跨境物流发展；采用负面清单作出投资准入承诺，大大提升投资政策的透明度；协定还纳入高水平的知识产权、电子商务章节，适应数字经济时代的需要。

规模全球最大。统计数据显示，2019年，RCEP的15个成员国总人口达22.7亿，GDP达26万亿美元，出口总额达5.2万亿美元，均占全球总量约30%。商务部研究院区域经济研究中心主任张建平对本报记者说：“RCEP自贸区的建成意味着全球约三分之一的经济体量将形成一体化大市场，既是亚太地区经济增长的重要引擎，也是全球增长的重要动力源。”

超九成产品零关税

RCEP实现了高质量和包容性的统一。货物贸易最终零关税产品数整体上将超过90%，服务贸易和投资总体开放水平显著高于原有“10+1”自贸协定。

无论企业还是居民，都是受益者。“超九成商品有望零关税，一方面，将促进商品流通，降低企业经营成本，提升企业竞争力。另一方面，居民可以享受到降税带来的成本下降、价格下降的实实在在优惠。此外，各个成员国拥有各具特色的商品，通过这样一个协定，也使得中国消费者多元化的需求能够进一步得到满足。”张建平分析。

协议的达成还有助于推动区域内的产业链、供应链和价值链进一步发展。张建平指出：“协定较大幅度地取消了关税壁垒、非关税壁垒以及投资壁垒，将使区域内部的相互贸易需求快速增长，也会将部分和域外伙伴的贸易转移为域内贸易。在投资方面，协定也会带来新增的投资创造效应。因此，RCEP将拉动整个地区的GDP增长，创造更多的就业，让各国人民的福祉得到显著提高。”

“RCEP的达成将有助于扩大中国出口市场空间，满足国内进口消费需要，加强区域产业链供应链，有利于稳外贸、稳外资，为形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局提供有效支撑。”商务部副部长王受文说。

提振全球经济信心

作为一个全面、现代、高质量和互惠的协定，RCEP的签署对世界经济是一大利好。

“RCEP的签署表明各成员均承诺降低关税、开放市场、减少标准壁垒，发出了反对单边主义和保护主义的强烈信号，有力支持了自由贸易和多边贸易体制，有助于对全球经济形成正向预期，拉动全球经济疫后复苏。”王受文表示。

据国际智库测算，到2025年，RCEP可望带动成员国出口、对外投资存量、GDP分别比基线多增长10.4%、2.6%、1.8%。

“当前新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，世界经济严重衰退，RCEP的签署将有效改善全球市场的预期，为全球经济稳定发挥重要的支撑作用。”张建平表示。

RCEP何时生效实施？王受文表示：“现在协定已经签署，接下来RCEP各成员将各自履行国内法律审批程序，努力推动协定早日生效实施。各国已加快国内批准程序，中方也将与各方共同努力，争取让RCEP协定尽早惠及本地区企业和人民。”

(责编：艾雯、杨牧)