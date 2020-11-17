“江森自控在第三届中国国际进口博览会上收获满满，现场共签下11个采购意向书，总金额达1800多万美元；客户问询超过3000个，比上一届翻了一番。”江森自控亚太区总裁梁伟超日前在接受本报记者采访时表示，“进博会这个充满机遇的广阔平台，让我们与中国客户走得更近，我们与中国伙伴的合作关系越来越紧密。”

江森自控已经连续3年参加进博会。梁伟超说，今年进博会上，中国客户对数字化技术与解决方案表现出更加浓厚的兴趣，“大部分采购团都带着明确的需求，采购意向更为实际，不少意向客户在现场与我们的专家进行了深度交流，这都有助于我们在进博会上达成更深更广的合作协议，也让我们对中国经济的数字化转型更加充满信心”。

“我们还在本届进博会上以全程直播的形式，介绍了江森自控对智慧建筑现状及未来发展图景的看法。”令梁伟超欣喜的是，这场直播的线上观看人数达10万人次，收获了远超预期的关注度与宣介效果。“面对疫情挑战，中国经济显现出强大韧性。本届进博会更是展现出非同一般的吸引力与活力，让跨国企业倍感振奋，期待继续扩大对华投资。”

梁伟超表示：“江森自控将持续推出适合中国市场的数字化解决方案，顺应中国逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。”

《 人民日报 》（ 2020年11月17日 17 版）

(责编：白宇)