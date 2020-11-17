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东盟国家受访民众高度认可东盟—中国关系重要性和合作成就

彰显互利合作的巨大潜力和强劲韧性

本报驻印度尼西亚记者  徐  伟

2020年11月17日05:34  来源：人民网－人民日报
 

　　近日，智库印度尼西亚外交政策协会发布的东盟—中国关系民意调查结果显示，东盟国家民众高度认可东盟—中国关系重要性和合作成就，对中国的信任度进一步上升，对继续深化双边合作抱有强烈愿望。

　　该民调以“评估现状、展望未来”为主题，向东盟十国政府官员、学者、商界人士和学生等群体共征集1000份问卷，内容涵盖东盟—中国合作成果评估、未来合作方向和大国关系等。对于东盟—中国合作，79%的受访者高度评价中国支持东盟抗击疫情，77%的受访者认为“中国越来越成为东盟应对挑战的方案提供者”，85%的受访者对东盟—中国未来经济合作表示有信心，80%的受访者期待共建“一带一路”合作持续推进和完善。疫苗合作（94%）、振兴东盟制造业（90%）、合作捍卫多边主义（89%）成为受访者眼中的优先合作领域。

　　报告还就进一步发展东盟—中国关系提出4条政策建议，分别是“深化政治安全领域互信合作”“维护东盟中心地位”“加强双方人文交流与合作”“重视双方青年交流对话”。中国驻东盟大使邓锡军表示，中国—东盟建立对话关系即将迎来30周年，此次民调对于双方评估各领域合作成效、规划未来合作蓝图具有重要参考价值，有助于打造更加紧密的中国—东盟命运共同体。

　　面对新冠肺炎疫情挑战，中国和东盟国家共同克服不利影响，稳步推动共建“一带一路”高质量发展，助力当地经济复苏。中老铁路、雅万高铁、金边—西哈努克港高速公路等项目建设持续推进，中方与相关东盟国家也就加快建设中泰铁路、中马东海岸铁路等重大项目达成共识。

　　今年上半年，东盟首次成为中国最大贸易伙伴，彰显出互利合作的巨大潜力和强劲韧性。今年前10个月，东盟依旧保持中国第一大贸易伙伴地位，中国与东盟贸易总值达3.79万亿元，同比增长7%，占中国外贸总值的14.6%。

　　印尼前贸易部长瓦加万认为，疫情给全球经济带来严重冲击，东盟和中国应共同坚持多边主义，在普惠金融、旅游业、互联互通、应对气候变化、减少碳排放、促进可持续发展等领域持续加强合作。

　　菲律宾常驻东盟代表诺埃尔指出，东盟和中国共同抗疫效果显著，当前双方正加强疫苗合作，努力推动复工复产，力促地区经贸合作全面恢复，这将助力打造更加紧密的东盟—中国命运共同体。

　　印尼外交政策协会创始人、印尼前副外长迪诺表示，东盟和中国是好邻居、好朋友、好伙伴，期待双方在共同抗疫的基础上深化合作，促进地区经济在后疫情时期实现强劲、可持续复苏。

　　（本报雅加达11月16日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年11月17日 17 版）
(责编：白宇)
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