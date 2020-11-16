2020中英青少年艺术与科学教育论坛举办

人民网北京11月16日电 11月13日至14日，中国宋庆龄青少年科技文化交流中心联合英国教育科技协会以线上线下相结合的方式举办了“2020中英青少年艺术与科学教育论坛”。中英两国艺术界、教育界知名的专家学者、教育家、艺术家以及馆藏家以“东·西对望，‘缘’来如‘瓷’”为主题，以中英两国陶瓷艺术作为文化交流与研讨的纽带，解读中英两国陶瓷艺术跨越时间、跨越空间实现融合与发展的不朽魅力。

开幕式上，中国宋庆龄基金会国际合作交流部部长陈爱民致开幕词表示，中国宋庆龄基金会始终关注国际交流和青少年教育事业，充分发挥自身优势，积极促进中外青少年人文交流和健康成长，在国内外产生了积极的影响。她希望本次论坛能集思广益、聚焦主题，共同为提升青少年艺术与科技素养作出积极努力，为青少年创造更加美好的未来作出积极努力。

以“增进国际友好，促进祖国统一，发展少儿事业”为宗旨，中国宋庆龄基金会始终在教育、科技、文化等领域开展国际民间友好交流合作，让各国民众，尤其是青少年更深入了解世界各国的不同文化。

英国国际贸易署教育官员乔纳森·莱杰，北京金台艺术馆馆长、中国收藏家协会名誉会长袁熙坤，英中贸易协会中国区高级主管朱俊博，中央美术学院教授郑勤砚分别就中英两国艺术和科学教育、两国间文化交流互动进行分享。围绕科学和博物馆教育，剑桥大学教育系科学教育教授Keith Taber、国家博物馆原副馆长陈履生分别以进行演讲，就如何面向青少年普及科技知识，进行审美教育进行了分享。

陶瓷艺术作为文化的载体，吸收了文明的精华。围绕陶瓷艺术与美育教育，清华大学美术学院世界艺术史研究所所长张夫也、英国艺术家及威斯敏斯特大学研究院 Clare Twomey以《陶瓷，让人类文明生辉》和《英国青少年陶瓷艺术教育的发展机会》为题，阐述了青少年如何通过学习陶瓷艺术了解各自文化背景的差异以及思维方式的不同，从而提升青少年的全球视野。

(责编：李婷(实习生)、常红)