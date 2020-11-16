东亚区域合作的标志性成果（和音）

经济全球化和自由贸易是符合各国发展利益的历史大势，维护多边主义、坚持开放合作是应对风险挑战、推动共同发展的正确选择

11月15日，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）正式签署。作为世界上参与人口最多、成员结构最多元、发展潜力最大的自贸区，这不仅是东亚区域合作极具标志性意义的成果，更是多边主义和自由贸易的胜利。RCEP将实现地区各国间货物贸易、服务贸易和投资高水平开放，极大提升区域贸易投资自由化便利化水平，提升地区吸引力和竞争力，不仅将有力推动地区经济整体复苏进程，必将为促进地区的发展繁荣增添新动能，也将成为拉动全球增长的重要引擎。

八年磨一剑，证明了相向而行的智慧和力量。RCEP由东盟于2012年发起，旨在削减关税及非关税壁垒，建立统一市场。历经31轮正式谈判，闯过一道道难关。特别是今年以来，RCEP各成员克服新冠肺炎疫情带来的巨大困难，全面完成市场准入谈判，并完成1.4万多页法律文本审核工作，协定最终如期签署。这是东亚经济一体化建设近20年来最重要的成果，着实来之不易。

在RCEP谈判中，中国始终以诚意推动开放合作的行动备受瞩目。秉持开放包容、互利合作的原则，中方参与了所有领导人会议、部长级会议和技术谈判，并以“促谈、促合、促成”的精神推动解决谈判的难点问题。外商投资法的正式实施、外商投资准入负面清单的不断缩减，为中国参与相关谈判营造了良好氛围、提供了丰富经验和制度保障。中国加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，不仅是中国自身发展需要，而且将更好造福各国人民，彰显大国担当。

RCEP的签署将激发地区国家合作的活力。RCEP有利于推动形成区域内统一的规则体系，消除贸易投资壁垒，大大提升贸易投资自由化便利化程度。在新冠肺炎疫情导致国际贸易投资大幅下滑、世界经济陷入严重衰退的大背景下，RCEP将大大激发商品、技术、服务、人员及资本流动活力，有利于维护区域产业链供应链稳定畅通，有助于各成员携手克服疫情带来的挑战。新加坡《联合早报》指出，RCEP的签署将为区域经济合作注入强劲动力。英国《金融时报》认为，RCEP将会为全球经济贡献约1186亿美元的增量，助力各成员经济总量增加0.2个百分点。

RCEP的签署在全球树立起开放合作的标杆。RCEP是一个全面、现代、高质量和互惠的自贸协定，呈现出很强的包容性，照顾各成员对外开放的承受力。签署协定的15个国家包括东盟十国和中国、韩国、日本、澳大利亚、新西兰，有发达国家，有发展中国家，也有最不发达国家，给予部分国家一些过渡期的安排，充分体现参与方发展诉求的最大公约数，为不同发展阶段、不同制度体制的国家间建立互利共赢的自贸安排树立良好示范。协定的签署充分表明多边主义和自由贸易是大道、正道，仍然代表世界经济和人类前进的正确方向。国际社会普遍认为，RCEP将为促进全球自由贸易和多边贸易体制发展发挥积极作用。新加坡总理李显龙表示，这是全世界迈出的重大一步，标志着维持开放和互联互通供应链以及促进更自由、更密切的相互依存关系的集体承诺。

路虽远，行则将至；事虽难，做则必成。经济全球化和自由贸易是符合各国发展利益的历史大势，维护多边主义、坚持开放合作是应对风险挑战、推动共同发展的正确选择。开放、合作、团结、共赢的信念值得共同坚守，双边、多边、区域合作理当向前迈进。只要各方坚定信心、携手合作，就一定能够开创东亚乃至人类更加美好的未来。

《 人民日报 》（ 2020年11月16日 03 版）

(责编：苏缨翔、杨牧)