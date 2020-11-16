西班牙老人疫情期间兴起剥夺子女继承权

人们常说“患难见真情”。新冠疫情期间，老人们尤其需要子女关爱。对于那些漠视父母的成年子女，越来越多西班牙老人开始通过法律途径，剥夺他们的财产继承权。

英国《星期日电讯报》14日以西班牙多家老年人扶助机构为消息源报道，不少老人疫情期间心伤于子女疏于问候和关心，眼下向律师咨询如何取消他们继承权。

马德里郊区丰拉夫拉达一家老年扶助机构的负责人马塞尔·科尔内拉说：“我们的格言是‘他们不看你，你就什么也别留’。”

科尔内拉说，他眼下一个月能接到老人们打来的220次电话，询问如何取消子女继承权，数量5倍于疫情前平均水平。多数情况下，这些老人的子女长期忽视老人，疫情只是进一步坚定老人重新分配财产的想法。例如，一名81岁老太太虽然已是癌症晚期，但她的女儿18个月来从没有关心过她。

依据西班牙法律，多数地区要求老人在取消子女继承权时要说明原因，例如家暴。实际上，法官判决时会考虑老人受到的精神伤害，例如子女长期不管不问，证据包括双方在圣诞节等特殊时日的手机截屏，以证明双方是否经常联系。

在马德里工作的律师弗朗西斯科·鲁维亚莱斯说，越来越多的老人新冠疫情期间考虑取消子女继承权，“我一个月最多能接到500个这样的电话”。（王鑫方）【新华社微特稿】

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