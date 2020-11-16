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为区域和全球经济增长注入强劲动力——解读区域全面经济伙伴关系协定签署

2020年11月16日09:16  来源：新华网
 

新华社北京11月15日电 题：为区域和全球经济增长注入强劲动力——解读区域全面经济伙伴关系协定签署

新华社记者王卓伦、于佳欣、郑明达

11月15日，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）签署。历经8年谈判后，全球最大的自由贸易区终于宣告诞生、正式启航。

覆盖人口数量最多、成员结构最多元、发展潜力最大……RCEP的签署，对地区、对世界、对中国有何重大意义？

多边主义和自由贸易的胜利

此次签署RCEP的共有15个成员国，包括东盟10国和中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰，总人口达22.7亿，GDP达26万亿美元，出口总额达5.2万亿美元，均占全球总量约30%。RCEP自贸区的建成，意味着全球约三分之一的经济体量将形成一体化大市场。

这样的大市场来之不易——RCEP由东盟于2012年发起，历经8年、31轮正式谈判，特别是今年以来，各成员克服新冠肺炎疫情带来的巨大困难，全面完成市场准入谈判，并完成1.4万多页文本法律审核工作，最终在第四次领导人会议期间如期签署协定，成为东亚经济一体化建设近20年来最重要的成果。

据悉，RCEP要求15个成员国均承诺降低关税、开放市场、减少标准壁垒。有韩国媒体预测，RCEP生效后，韩国出口到印度尼西亚的汽车零部件关税有望从目前的40%降为零。

中国国际问题研究院常务副院长阮宗泽用“关键且及时”来形容这份协议的签署。“在疫情肆虐、世界经济严重衰退、国际贸易投资萎缩、保护主义单边主义加剧的特殊背景下，各方能够就RCEP达成共识，宣告了多边主义和自由贸易的胜利，将有力提振各方对经济增长的信心。”

分析人士指出，RCEP囊括了东亚地区主要国家，将为区域和全球经济增长注入强劲动力。有国际知名智库测算，到2025年，RCEP可望带动成员国出口、对外投资存量、GDP分别比基线多增长10.4%、2.6%、1.8%。

世界正面临百年未有之大变局，亚太地区在世界经济发展中具有举足轻重的作用。阮宗泽表示，可以预见，RCEP的达成为亚太自贸区（FTAAP）进程提供了实现路径，进一步提升亚太地区今后在全球发展格局中的分量。

高质量和包容性的统一

据悉，RCEP由序言、20个章节（主要包括货物贸易、原产地规则、海关程序和贸易便利化、贸易救济、服务贸易等），以及4个市场准入承诺表附件组成。

RCEP有哪些特点？这是一个现代、全面、高质量、互惠的大型区域自贸协定——商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文这样表示。

此前东盟已与中国、日本、韩国等国签署了多个“10+1”自贸协定，中、日、韩、澳、新西兰5国之间也有多对自贸伙伴关系，相比之下，RCEP的服务贸易和投资开放水平高于“10+1”协定，将发挥区域内经贸规则“整合器”的作用。

北京大学国家发展研究院副院长余淼杰表示，如果各个国家两两之间签署贸易协定，各协定的不同规则就会出现“意大利面碗”现象，剪不断，理还乱。形成统一的规则，将大大降低运营成本，减少不确定性。

商务部国际司负责人指出，RCEP通过采用区域累积的原产地规则，将深化域内产业链价值链；利用新技术推动海关便利化，将促进新型跨境物流发展；采用负面清单推进投资自由化，将提升投资政策透明度，这都会促进区域内经贸规则的优化和整合。

“高质量”是RCEP的一个显著特征：货物贸易最终零关税产品数整体将超过90%，服务贸易和投资总体开放水平显著高于原有“10+1”自贸协定，高水平的知识产权、电子商务、竞争政策、政府采购等现代化议题也纳入其中……

阮宗泽表示，今后域内企业有望更大程度、更加便捷地享受优惠政策，各国人民也将以更低廉的价格享用进口产品，对美好生活的向往将得到进一步满足。

今年前三季度，东盟历史性地成为中国第一大贸易伙伴，中国与其他RCEP成员贸易总额达10550亿美元，约占中国对外贸易总额的三分之一。这样巨大的贸易体量，通过降低关税，无疑将产生巨大的“贸易创造”效应。

值得一提的是，通过RCEP的签署，原本并没有自贸协定的中日、日韩间也建立起新的自贸伙伴关系，区域内自由贸易程度进一步提升。

“RCEP的达成，将有助于推进更高水平的中日韩经济一体化，也为未来达成中日韩自贸协定奠定基础。”王受文说。

在互惠方面，RCEP照顾到不同国家国情，给予最不发达国家特殊与差别待遇，可以说最大限度兼顾了各方诉求。分析人士表示，这将促进本地区的包容均衡发展，使各方都能充分共享RCEP成果。

中国更高水平对外开放的重要平台

加快实施自由贸易区战略，是中国新一轮对外开放的重要内容。

“十四五”规划建议明确提出“构建面向全球的高标准自由贸易区网络”；习近平主席在第三届进博会上也明确宣示“中国愿同更多国家商签高标准自由贸易协定，推动尽快签署区域全面经济伙伴关系协定……”

分析人士指出，RCEP自贸区的建成将为中国在新时期构建开放型经济新体制，形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局提供巨大助力。

“RCEP是构建‘双循环’新发展格局非常关键的机制性合作平台，在此框架下，中国可更高效配置资源和要素，推动经济高质量发展和转型升级。”商务部研究院区域经济合作研究中心主任张建平说。

两组数字最能印证RCEP的“含金量”：

——RCEP签署后，中国对外签署的自贸协定将达到19个，自贸伙伴将达到26个；

——通过RCEP新建立了中日自贸关系，这是中国首次与世界前十的经济体签署自贸协定，使中国与自贸伙伴贸易覆盖率由目前的27%提升至35%。

商务部研究院国际市场研究所副所长白明表示，RCEP的签署将有助于我国通过更全面、更深入、更多元的对外开放，进一步优化对外贸易和投资布局，不断与国际高标准贸易投资规则接轨，构建更高水平的开放型经济新体制。

目前距离RCEP最终生效尚待时日：根据规定，RCEP协定需15个成员中至少9个成员批准后方可生效，其中要至少包括6个东盟成员国和中国、日本、韩国、澳大利亚和新西兰中至少3个国家。

据王受文介绍，接下来RCEP各成员将各自履行国内法律审批程序，努力推动协定早日生效实施。各国已加快国内批准程序，中方也将与各方共同努力，争取让RCEP协定尽早惠及本地区企业和人民。

“协定的签署只是一个起点，RCEP为本地区提供了一个平台，各方可在此基础上进一步合作，实现贸易投资更高水平的自由化便利化。”王受文说。

(责编：艾雯、杨牧)
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