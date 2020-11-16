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卢雅娟：我要讲好中国故事

叶小西

2020年11月16日08:19  来源：人民网－人民日报海外版
 

知性又美丽，是很多人对她的第一印象。卢雅娟是一名“80后”，是目前荷兰侨界最年轻的会长。她还有很多身份：华人企业家、海外知名媒体人、出版了3本小说的作家。

2016年，卢雅娟当选温州市十大杰出青年。她是第一个也是至今唯一一个身在海外的温州青年获此殊荣。2016年，卢雅娟列席全国政协会议。2018年，她被任命为温州侨联特聘专家。

卢雅娟是土生土长的温州人，家乡在美丽的瓯海大罗山脚下。20岁那年，她前往荷兰留学。大学毕业后，卢雅娟入职荷兰一家报社，开设了个人专栏《雅口吾言》，寓意“用雅娟的口，说吾的言”，包括劳工、家庭主妇、抑郁症患者、失孤老人等在内的华人弱势群体是栏目代言的主要对象，从劳工纠纷到婆媳之斗、从留学之惑到婚外之恋……在卢雅娟的精心“料理”下，这些故事导向温情及正面。

卢雅娟创业的突破，源自“信任”。卢雅娟和奶奶有一个约定：定期回老家给她剪指甲。有一次，她回中国与一个企业老总洽谈项目。期间她抽了一天时间回家乡，正是为了给奶奶剪指甲。这事无意间被那位年长的老总得知，他觉得孝顺的孩子人品不会太差，所以信任卢雅娟，给她打了一张“大额白条”，也就是“货到付款”。生意场上，“款到发货”和“货到付款”看似只有时序的不同，但是周转的余地往往代表利润空间，老总许了卢雅娟最初的那一次“货到付款”，助她完成创业的第一个小目标。

年长的老总如今成了卢雅娟的莫逆之交，他教会卢雅娟创业的第一个道理：“生意人，赚钱就够了，但是一个成功的企业家，得有情怀！”

为了帮助同样怀揣着创业梦想的有志青年，2016年卢雅娟和旅欧华商刘建国等人创立了“欧洲中国留学生创业基金”，她被选为基金会执行会长。基金主要针对在欧洲的中国籍留学生，解决他们创业初期的启动资金问题，而这些项目必须是立意长远，能将社会价值与经济价值创造性地融合的项目。

如何讲好中国故事、丝路故事、中国企业的故事，是海内外华人面临的新课题。卢雅娟认为，海外华人熟悉当地的法律、政治生态、文化差异，应该做促进“一带一路”合作建设的“变压器”，充当“倡议”落地翻译官、解释者的角色。

她说，“变压器”或可视为“桥梁”的一种递进。很多时候，合作不成功，项目落地不稳妥，主要就是没有因地制宜，没有建立预防和保护机制，而“变压器”则带有适应性和保险性。

近几年，卢雅娟把自己的这些想法结合具体事例，通过讲座的方式向中国企业家宣讲，帮助中国企业规避“出海”的风险。

年初疫情暴发，她当机立断出资购买物资，并联合基金会同仁一起加入了驰援祖国抗疫的行动中。

4.5吨的防疫物资陆续运到仓库，她率领理事整理、装箱、打包、装板，身体力行，从女老总变成了仓库搬运工。当全部的物资终于被送到了国内受赠单位，卢雅娟依然没下“一线”，连续给国内多个部门写了9篇抗疫建议，其中6篇被采用。

“我渐渐明白，就算你身边有无数的伯乐，也要想方设法证明自己是一匹千里马。”卢雅娟如此自勉，“今后，我会继续讲好中国故事，传播好中国声音，让世界对祖国有一个真实、立体、全面的认识。”

（来源：浙江新闻客户端）

(责编：艾雯、杨牧)
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