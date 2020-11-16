在第十五届东亚峰会上的讲话

尊敬的阮春福总理，

各位同事：

很高兴同大家在线上交流。感谢越南政府和阮春福总理为本次会议所做的大量工作。

今年是东亚峰会成立15周年，东盟成立53周年，明年我们还将迎来中国—东盟建立对话关系30周年。在东亚合作发展的重要阶段，在全球抗击新冠肺炎疫情、各国推进经济复苏的特殊背景下，举行此次会议具有重要意义。

当前国际地区形势加速演变。新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，威胁人民生命健康安全，冲击各国经济社会发展。保护主义、单边主义上升，世界经济受到严重冲击，多边贸易体制受挫，全球治理难题日益凸显，同时地区热点和非传统安全威胁此起彼伏，地缘政治风险加剧。据国际机构预测，今年全球经济将萎缩4.4%，全球贸易可能缩水13%至32%，国际投资下滑近一半，各国发展面临严峻挑战。

同时，疫情催生了非接触经济等新业态，加速经济社会数字化转型，进一步激发出发展新动能。经济全球化仍将在调整中向前发展，谋求和平发展、促进开放合作符合各国根本利益，仍是人心所向、大势所趋。东亚国家立足自身国情，在抗击疫情和经济恢复方面都取得积极成效。我们应该保持团结，聚焦发展，扩大合作，提振各界对地区发展前景的信心。

东亚峰会成立15年来，作为“领导人引领的战略论坛”，始终坚持东盟中心地位，坚持不干涉内政、协商一致、照顾各方舒适度等基本原则，平衡推进政治安全合作与经济社会发展，为促进各成员间互信，保持东亚合作势头作出积极贡献。面对新的形势，东亚峰会作为成员涵盖亚太主要国家、具有广泛代表性和影响力的地区机制，应该在应对危机、促进合作方面发挥重要作用。我愿提出以下建议：

一是团结抗击疫情，提升公共卫生能力。我们要秉持科学精神，坚持精准施策，加强相互协作，筑牢遏制疫情蔓延的防火墙。我们要加强疫苗研发、采购、生产合作，为促进疫苗可及性和可负担性作出贡献。我们要充分发挥世界卫生组织作用，推进国际联防联控，坚决打赢全球疫情阻击战，努力构建人类卫生健康共同体。中国已加入“新冠肺炎疫苗实施计划”，承诺向联合国新冠肺炎疫情全球人道主义应对计划再提供5000万美元支持。中方将继续帮助地区国家战胜疫情，包括提供必要抗疫物资，开展疫苗合作，援建核酸检测实验室，支持东盟启动抗疫基金、建立应急医疗物资储备库等。中方同有关国家合办东亚峰会新冠肺炎专家研讨会，支持会议发表“关于增强共同预防和应对流行病能力的声明”，愿同各方一道，以合力战胜疫情为契机，加强公共卫生合作，增强地区应对公共卫生突发事件能力。

二是加强政策协调，形成经济复苏合力。东亚经济韧性较强，有望成为今年全球唯一经济正增长的地区。当务之急是加强国际合作，尽力减少疫情对经济增长影响。要密切政策协调，构建人员往来“快捷通道”和货物流通“绿色通道”网络，保持产业链供应链稳定畅通，推进基础设施建设大项目。要坚定维护自由贸易，维护多边贸易体制，以签署《区域全面经济伙伴关系协定》为契机，提升贸易和投资自由化便利化水平，实现高水平的区域经济一体化。要抓住新业态新模式带来的机遇，培育和壮大新的增长点，带动地区各国共同发展。我们支持东盟制订“东盟全面复苏框架”和落实计划，愿继续深化共建“一带一路”倡议同东盟发展规划对接。中方感谢各方支持中方倡议“关于合作促进地区经济稳定增长的声明”，将同各方携手努力，推进东亚经济复苏发展。

三是开展务实合作，增强可持续发展能力。东亚峰会作为覆盖亚太地区主要国家的地区合作机制，应始终聚焦发展这个各国利益的最大公约数，继续围绕能源、教育、金融等六大重点领域开展合作，加大对气候变化、恐怖主义、网络安全等非传统安全合作投入，践行共同、综合、合作、可持续的新安全观。习近平主席在联大会议上宣布，中国将努力争取于2030年前达到二氧化碳排放峰值，2060年前实现碳中和。中方将落实这一承诺，愿同东亚峰会成员加强应对气候变化合作。中方明年将继续举办新能源论坛、清洁能源论坛等项目，欢迎各方积极参与。中方愿同各方分享各领域减贫经验和实践，助力减贫国际合作。在数字经济蓬勃发展的背景下，中方愿同各方共同推进全球数字治理和网络安全合作。中方支持会议发表“关于海洋可持续性的声明”，愿就海上救灾等领域开展合作。

四是加强东盟主导，增强区域架构凝聚力。东亚峰会15年发展历程表明，东盟中心地位是维护地区和平稳定的关键要素和重要基础。各方广泛参与，共同维护以东盟为主导的区域架构，符合地区根本利益。当前形势下，中方主张加强东盟中心地位，主张强化东盟主导的地区合作机制，主张区域架构保持开放性，对所有各方平等包容，不搞小圈子，维护东亚合作正确方向。受疫情影响，亚太地区安全架构研究相关活动推迟到明年举行，中方愿同各方一道继续支持探讨符合地区实际的区域安全理念和架构。中方支持“纪念东亚峰会成立15周年河内宣言”，支持东亚峰会主席国发挥更积极的建设性协调作用。

各位同事！

东亚的发展繁荣离不开南海的和平稳定。当前形势下，南海局势稳定的现实意义更加突出。今年以来，各国的商船、班机以及满载抗疫物资的货轮、飞机经由南海往来穿梭，南海作为地区国家开展经贸人员往来和抗疫物资运输的重要通道，始终确保了畅通、安全、便捷。

南海问题是复杂的历史遗留问题。中方维护南海和平稳定的决心坚定不移。我们坚定维护和促进国际法治，尊重包括《联合国海洋法公约》在内的国际法，支持依据包括《公约》和《南海各方行为宣言》等在内的公认的国际法原则妥善处理南海问题。我们将一如既往，同东盟国家一道，全面有效落实《南海各方行为宣言》，稳步推进“南海行为准则”磋商。作为《宣言》升级版，“准则”将更富实质内容、更有效力、更具可操作性。中方致力于早日达成“准则”的态度始终如一，决心坚定不移。希望各方尊重地区国家维护南海和平稳定的努力，共同把南海建设成和平之海、友谊之海、合作之海。

各位同事！

今年以来，疫情对中国经济也造成严重影响。我们统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，及时出台措施保就业保民生保市场主体，努力把疫情影响降到最低。中国经济在巨大冲击中稳住了就业和经济基本盘，实现恢复性增长。前不久，中国共产党十九届五中全会审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，指出中国将进入新发展阶段，致力于贯彻新发展理念，推动高质量发展，加快构建新发展格局。随着中国内需潜力逐步释放，将为地区国家发展提供更多机遇，为世界经济复苏注入新动力。

各位同事！

东亚持续稳定发展的大好局面来之不易，值得我们倍加珍惜、用心呵护。中方愿同峰会各方加强互信、坦诚对话、深化合作，为共创地区美好未来和增进各国人民福祉不懈努力。

（新华社北京11月15日电）

《 人民日报 》（ 2020年11月16日 03 版）

(责编：艾雯、杨牧)