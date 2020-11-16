进博会的成功举办为疫情下艰难复苏的世界经济注入强大正能量。波兰很多企业参加了今年的进博会，并取得了不错的成果。我们非常高兴能与人民日报进行合作，向波兰民众介绍进博会和中国经济复苏增长情况。

——波兰《论坛报》总编辑皮特·卡济诺夫斯基

人民日报与我们的内容共享使巴中两国的读者可以更好地了解彼此。中国持续扩大开放，进博会是各国进入中国这个世界最具潜力的大市场的一个重要机遇。同时，进博会也将促进全球贸易和世界经济增长。我希望有更多巴西企业能够看到我们的报道，抓住机遇，进入中国市场。

——巴西《商业导报》总编辑马科斯·德奥利维拉

在全球疫情持续蔓延的特殊背景下，进博会的成功举办，再次体现中国疫情防控取得重大战略成果。人民日报的阿文报道让更多埃及和其他阿拉伯国家民众了解中国当前的最新发展动态，我们期待未来还有更多合作机会。

——埃及《消息报》外交及阿拉伯事务部主任侯萨姆

人民日报的报道让我们很受启发。中国如期举办进博会，同世界分享市场机遇，进一步扩大对外开放，充分展现了负责任大国担当。菲律宾很多企业连续3年参加进博会，我们的政府和企业都十分重视中国市场，一个更加开放的中国有助于后疫情时代菲律宾的经济恢复。

——菲律宾《马尼拉公报》主编伊莎贝尔

在当前全球贸易受到疫情严重冲击的背景下，进博会受到全世界的广泛关注。我们与人民日报的合作专版图文并茂，用权威的数据与信息向韩国读者全方位介绍和解读此次进博会，为韩国读者进一步了解中国打开了新的窗口。

——韩国《韩民族日报》国际版部长朴英律

人民日报的进博会报道让我们更加直观、清晰地了解中国经济正呈现稳定转好态势。与此同时，中国仍在进一步扩大开放，并积极促进贸易往来，为后疫情时代的全球经济复苏注入了信心。

——坦桑尼亚《卫报》国际版主编本杰明·麦格纳

进博会展示了中国经济的巨大潜力，人民日报的报道让俄罗斯读者了解到中国克服疫情影响之后的经济发展新动向。中国坚持以开放的姿态促进国际合作，进博会的如期举办再次表明了中国推动与各国实现共赢发展的坚定决心。

——《俄罗斯报》编辑伊莉娜·别利斯卡娅

当前，全球疫情形势依然严峻复杂。中国如期举办一届成功的国际性博览会，为全球范围内的企业合作提供了巨大的平台。通过阅读这些报道，我们看到了中国向世界开放的胸怀。

——意大利汉学家宝拉·比利

（本报记者张矜若、于洋、张远南、周輖、赵益普、马菲、吕强、屈佩、叶琦采访整理）

《 人民日报 》（ 2020年11月16日 17 版）

(责编：白宇)