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李克强出席第23次东盟与中日韩领导人会议

2020年11月15日08:32  来源：人民网－人民日报
 

　　11月14日下午，国务院总理李克强在北京人民大会堂出席第23次东盟与中日韩（10+3）领导人会议。会议以视频形式举行。
　　新华社记者 张 领摄

　　本报北京11月14日电  （记者白阳）国务院总理李克强14日下午在人民大会堂出席第23次东盟与中日韩（10+3）领导人会议。东盟十国领导人以及韩国总统文在寅、日本首相菅义伟共同出席。越南总理阮春福主持会议。会议以视频形式举行。

　　李克强在发言中表示，自今年4月举行10+3抗击新冠肺炎疫情领导人特别会议以来，各方积极落实会议成果，合力应对疫情挑战，相互开放市场，稳定产业链供应链，有力促进地区疫情防控和经济复苏，彰显了10+3作为东亚合作主渠道的重要作用。有关国际机构预测，东亚有望成为今年唯一实现经济正增长的地区。

　　李克强指出，10+3国家是推动东亚经济发展的重要力量。我们要进一步加强沟通与协调，提升10+3合作的韧性与活力，促进东亚经济整体复苏。中方提出以下建议：

　　第一，继续加强抗疫合作，推进公共卫生能力建设。中方愿同各方积极开展疫苗国际合作，推进10+3应急医疗物资储备中心建设，开展10+3公共卫生突发事件应对桌面演练。

　　第二，加快自贸区建设，深化东亚区域融合发展。有关各方即将正式签署《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），这是区域经济一体化的又一重要里程碑，对提振地区发展信心，推动世界经济复苏将发挥积极作用。中方愿同各方做好协定实施工作，使成果更早惠及地区企业和民众。

　　第三，畅通区域产业链供应链，提升东亚产业体系竞争力。要在有效防疫前提下，逐步构建区域“快捷通道”和“绿色通道”网络，便利人员和货物往来，推动建立开放、畅通、安全、稳定的地区生产体系。

　　第四，抓住数字经济机遇，打造东亚创新高地。顺应发展趋势，推动“线上经济”和“线下经济”融合发展。坚持市场化原则，为企业合作营造公平公正、非歧视、可预期的营商环境。

　　第五，聚焦社会民生合作，实现东亚可持续发展。中方愿在自身减贫的同时，实施“东亚减贫合作倡议二期”项目，实现地区协调发展。加强应对气候变化、灾害防治等合作。通过“中日韩+X”合作模式，开展更多卫生、环保、减灾项目合作。

　　与会领导人表示，10+3因亚洲金融危机而生，23年来在各领域合作取得长足进展。面对前所未有的疫情挑战，10+3国家团结一致，举行领导人特别会议，有效应对疫情冲击。希望通过本次会议进一步凝聚共识，提高本地区公共卫生安全水平，开展联防联控，推进10+3应急医疗物资储备建设，在疫苗药物研发等领域深化合作，确保疫苗的可及性和可负担性。保持市场开放，维护产业链供应链稳定以及人员货物畅通，促进复工复产和经济复苏，维护粮食安全，实现可持续发展。加强互联互通和发展战略对接，充分利用数字经济带来的机遇，分享经验和技术，增强经济发展韧性，促进地区和平稳定与发展繁荣。

　　会议通过了《10+3领导人关于加强经济金融韧性合作、应对新挑战的声明》。

　　国务委员兼外交部长王毅出席会议。


　　《 人民日报 》（ 2020年11月15日 03 版）

(责编：高歌、杨牧)
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