坚守多边主义的人间正道（和音）

今年是世界反法西斯战争胜利75周年，也是联合国成立75周年。特殊年份，如何从世界反法西斯战争历史中汲取经验教训，找寻应对全球性挑战、实现共同发展之道，是摆在世界各国面前的时代命题。“我们要以史为鉴，以实际行动践行多边主义、完善全球治理、维护国际秩序。”习近平主席在上海合作组织成员国元首理事会第二十次会议上发表重要讲话，重申对维护多边主义和国际公平正义的坚定承诺，提振了国际社会对坚持多边主义的信心，也为上合组织在国际和地区事务中发挥更加积极的作用指明了方向。

当前，国际社会正在经历多边和单边、开放和封闭、合作和对抗的重大考验。作为世界上幅员最广、人口最多的综合性区域合作组织，上合组织本身就是多边主义的产物，有责任在捍卫多边主义上发挥更加积极的作用。在国际和地区形势复杂深刻演变的背景下，上合组织成功举行视频峰会，成员国领导人签署并发表峰会宣言，发表关于共同应对新冠肺炎疫情、关于第二次世界大战胜利75周年、关于打击利用互联网等渠道传播“三股势力”思想、关于保障国际信息安全领域合作、关于应对毒品威胁、关于数字经济领域合作等多个方面的声明，批准涉及医疗卫生、地方发展、对外交往等多个领域的合作文件，充分展现了践行多边主义的强大行动力。

“成员国倡导在公认的国际法准则、多边主义、平等和不可分割的安全、反对冲突和对抗的基础上构建多极化世界秩序，巩固全球和地区安全与稳定”“将继续维护和巩固以世界贸易组织为核心，以规则为基础的开放、透明、公正、包容、非歧视的多边贸易体制，促进开放型世界经济，反对破坏多边贸易体制、威胁世界经济的单边贸易保护主义行为”“呼吁国际社会共同支持并加强联合国作为综合性多边组织，根据其宪章在维护国际和平安全、推动全球发展和保护人权事业中发挥中心协调作用”……在峰会宣言和系列声明中，上合组织成员国领导人阐明一致立场，为维护多边主义增添了正能量。

全球性挑战日益上升，从维护和平稳定到促进经济复苏，从共同抗击疫情到完善后疫情时代全球治理体系，都需要坚守多边主义的人间正道。今年9月，联合国大会通过的《纪念联合国成立75周年宣言》特别强调“重振多边主义”，联合国秘书长古特雷斯强调“当前加强多边主义的必要性比以往任何时候都更加凸显”。中国始终是多边主义的践行者和捍卫者，习近平主席在2018年上合组织青岛峰会上提出的发展观、安全观、合作观、文明观和全球治理观，无不体现出维护多边主义的坚定决心。近一段时间以来，从出席联合国成立75周年系列高级别会议，到在第三届中国国际进口博览会开幕式上发表主旨演讲，再到出席上合组织成员国元首理事会第二十次会议、在第三届巴黎和平论坛发表视频致辞，习近平主席向世界发出“践行多边主义，不能坐而论道，而要起而行之，不能只开药方，不见疗效”的时代强音，展现了中国作为负责任大国的历史担当。

“历史已经并将继续证明，睦邻友好必将超越以邻为壑，互利合作必将取代零和博弈，多边主义必将战胜单边主义。”各国要秉持共商共建共享原则，倡导全球事务由各国一起商量着办，治理体系由大家携手建设，发展成果由各国人民共同分享。中国将继续坚定不移支持上合组织，始终站在多边主义一边，站在公平正义一边，站在历史正确的一边，顺应和平发展的世界潮流，为人类发展进步事业作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2020年11月15日 03 版）

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