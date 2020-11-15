奥地利将升级全国“封锁”措施遏制疫情

新华社维也纳11月14日电（记者于涛）奥地利政府14日宣布，将从17日起升级全国“封锁”措施，以遏制新冠疫情。

奥地利总理库尔茨在当天下午举行的新闻发布会上说，自11月3日再度实施“封锁”措施以来，奥地利疫情仍未缓解，单日新增确诊病例数持续上升，重症医疗资源面临巨大压力。

库尔茨说，为控制疫情蔓延，避免医疗体系超负荷，奥地利将于11月17日至12月6日在全国范围内升级“封锁”措施，进一步收紧防疫措施。

升级措施主要包括：关闭所有商业设施，超市、药店、银行、邮局等保障基本生活供应的行业除外；关闭理发店、美容院等需近距离身体接触的服务行业；所有企业尽可能安排员工居家办公；扩大“禁足”范围，居民非必要全天不得离开住所；中小学全部转为远程教学。

为防控新冠疫情，奥地利于3月16日首次实施全国“封锁”措施，自4月14日起分阶段逐步“解封”。因第二波新冠疫情暴发，奥地利自11月3日起实施第二次“封锁”，但商业活动和学校并未全部关停，力度比春季有所降低。

据奥地利卫生部网站14日公布的数据，过去24小时该国新增新冠确诊病例7063例，累计确诊200746例；新增死亡病例72例，累计死亡1746例；现有确诊病例106493例。

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