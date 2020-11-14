李克强出席东盟商务与投资峰会并致辞

11月13日下午，国务院总理李克强在东盟商务与投资峰会上发表视频致辞。

新华社记者 庞兴雷摄

本报北京11月13日电 （记者白阳）国务院总理李克强13日下午在东盟商务与投资峰会上发表视频致辞。

李克强表示，突如其来的新冠肺炎疫情给各国人民生命安全和身体健康带来严重威胁，世界经济正在经历自二战以来最严重的衰退。东盟作为中国的近邻和重要合作伙伴，双方贸易投资在世界经济低迷背景下逆势增长，贸易额增长5%，中国对东盟投资同比增长76.6%。东盟成为中国第一大贸易伙伴，双方经济纽带更加紧密、产业联系更加密切。

李克强简要介绍了当前中国经济形势，他表示，我们统筹推进疫情防控和经济发展，及时果断出台有效合理的宏观经济政策应对疫情冲击。经过艰苦努力，中国经济前三季度恢复了正增长，稳住了基本盘。这对于一个14亿人口的大国是殊为不易的。

李克强指出，我们实施助企纾困和激发市场主体活力的政策重点面向中小微企业和个体工商户，为的就是稳就业，从而稳住经济基本盘。稳就业要靠市场主体。我们持续推进减税降费，深化“放管服”改革，改善营商环境，激发上亿市场主体的活力。中国现在每天新增市场主体已经恢复到去年同期水平。正是因为保住了上亿市场主体，就业和民生得到了有效保障。中国人民有韧性，中国的市场主体对未来有坚定的信心。现在可以有把握地说，中国经济今年可以实现正增长。在世界主要经济体中，中国率先实现了恢复性增长。

李克强指出，我们清醒认识到仍然面临许多困难和挑战，不仅是经济衰退、贸易萎缩，而且保护主义在持续抬头。我们将秉持命运共同体理念，继续推进同东盟国家的合作，维护多边主义和自由贸易，维护世界和平与发展。

——坚定维护和平稳定的发展环境。今年是世界反法西斯战争胜利暨联合国成立75周年。习近平主席在第75届联合国大会一般性辩论上指出，和平与发展的时代主题没有变，各国人民和平发展合作共赢的期待更加强烈。75年来，亚洲从动荡走向和平，从对抗走向合作，从贫困走向繁荣。我们深知维护地区和平与稳定的重要性，这不仅是商务与投资发展的需要，而且有利于塑造长期稳定向好的预期。

——努力推动区域经济一体化。中方始终主张在世界贸易组织框架下推动自由贸易，在区域层面推动经济一体化，让“两个轮子”一起转。中国—东盟自贸区建成十年来，内容不断充实，水平逐步升级。此次东亚合作领导人系列会议期间有望签署《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），这将对区域经济一体化、经济全球化发出积极、明确信号。我们愿在互利共赢基础上同东盟国家加强发展战略衔接，推进共建“一带一路”合作。

——全力推动地区经济复苏。多年来，东亚在世界经济中发挥着重要牵动作用，当前背景下我们仍然应当担起这样的责任。各国要同心协力，携手共进，推动地区经济复苏发展，迈向繁荣，这也会给世界经济复苏注入强大动力。在这一过程中，我们不仅要进行先进技术、大企业间的合作，而且要在中小微企业等领域创造新的合作亮点。

李克强指出，明年将迎来中国东盟建立对话关系30周年。“三十而立”，中国同东盟关系进入而立之年，已经“立”起来了，相信将会更加成熟，共同向着互利共赢的方向发展，不断开创商务与投资合作的新局面，进一步造福中国和东盟国家人民，也将有利于维护地区和世界的和平、稳定与繁荣。

《 人民日报 》（ 2020年11月14日 01 版）

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