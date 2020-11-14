国际简讯：俄哈总统讨论纳卡局势

埃塞军强力反击“提人阵”

据埃塞俄比亚官方媒体法纳广播公司10日晚报道，政府军在该国北部提格雷州的军事行动中已打死550名“提格雷人民解放阵线”（“提人阵”）武装人员。

法纳广播公司援引埃塞政府军高级官员的话报道说，政府军采取军事行动以来已打死550名“提人阵”武装人员，并于10日逮捕29人。政府军还缴获“提人阵”大量军事装备，并占领提格雷州包括机场在内的一些重要据点。

“提人阵”武装人员4日凌晨袭击了位于提格雷州的国防军基地，并企图抢夺国防军火炮等军事装备。

以批准与巴林关系正常化

以色列议会10日批准以色列与巴林关系正常化协议。

根据以色列总理办公室发表的声明，议会当天以62票赞同、14票反对的表决结果通过这一协议。以色列外交部长阿什克纳齐当天表示，巴林外交大臣扎耶尼率领的代表团将“很快访问以色列”。

据以色列媒体报道，该协议还需内阁进行最终批准。

在美国撮合下，以色列9月15日与阿联酋和巴林在美国白宫签署关系正常化协议。相关协议遭到巴勒斯坦各方的反对。10月18日，以色列与巴林签署联合公报，两国正式建立全面外交关系。

俄哈总统讨论纳卡局势

俄罗斯总统普京11日应约同哈萨克斯坦总统托卡耶夫通电话，讨论纳戈尔诺-卡拉巴赫（纳卡）地区局势及合作抗击新冠疫情等问题。

据克里姆林宫网站当天发布的消息，普京与托卡耶夫高度评价10日举行的上海合作组织成员国元首理事会会议成果。双方认为，为进一步在上合组织框架内发展合作所进行的讨论和做出的决定具有重要意义。

（均据新华社电）

(责编：杨光宇)