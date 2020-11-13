外交部：期待三场峰会在全球抗疫合作、世界经济复苏等方面发挥引领作用

在12日下午的外交部记者会上，外交部发言人汪文斌介绍，习近平主席将出席金砖国家领导人第十二次会晤、亚太经合组织第二十七次领导人非正式会议、二十国集团领导人第十五次峰会的消息。

汪文斌表示，当前，新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，各国人民生命健康安全遭受严重威胁，世界经济陷入深度衰退。单边主义、保护主义、霸凌行径上升，经济全球化遭遇逆流，加剧了世界经济中的风险和不确定性。面对前所未有的挑战，国际社会高度关注即将举行的金砖国家领导人第十二次会晤、亚太经合组织第二十七次领导人非正式会议、二十国集团领导人第十五次峰会。

汪文斌介绍，金砖国家是具有全球影响的新兴市场和发展中国家合作机制，亚太经合组织是亚太地区重要的经济合作机制，二十国集团是国际经济合作主要论坛和应对全球性危机、完善全球经济治理的重要平台。当前形势下，三场峰会的召开将对加强全球抗疫合作、推动世界经济复苏、完善全球经济治理、推动区域经济合作发挥重要引领作用。

汪文斌指出，中国是金砖国家合作机制、亚太经济合作和二十国集团合作的坚定支持者、积极参与者和重要贡献者。习近平主席与会充分体现了中方对三场峰会及全球经济治理的高度重视。习近平主席在三场峰会期间将发表重要讲话，全面阐述中国主张，并就加强合作提出倡议。中方愿同各方一道，共同推动会议取得成功。（总台央视记者 申杨 孔禄渊）

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