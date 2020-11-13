美国日增新冠确诊病例超14万 逾92万儿童感染

新华社华盛顿11月12日电（记者谭晶晶）美国疾病控制和预防中心12日公布的数据显示，全美11日报告新增新冠确诊病例143408例，新增死亡病例1479例，再次刷新全球范围内一国单日新增确诊病例数最高纪录。此外，自新冠疫情暴发以来，美国已有逾92万名儿童确诊感染新冠病毒。

11日报告的单日新增病例数打破了前一天创下的日增13万多例的纪录。数据显示，截至11日，美国过去7天平均日增确诊病例数超过12万例。7天平均日增死亡病例数也不断攀升，目前已超过1100例。

美国儿科学会和儿童医院协会日前联合发布的最新报告显示，截至11月5日，美国累计报告927518例儿童新冠确诊病例，占新冠病例总数的11.3%，每10万名儿童中约有1232人感染。近期美国儿童感染病例数快速增加，在10月29日至11月5日的一周里，新增儿童病例达到近7.4万例，为疫情暴发以来单周最高。

美国《大西洋月刊》发起的追踪全美疫情项目12日最新数据显示，本周全美报告新增确诊病例超过87.5万例。与前一周相比，本周新增确诊病例增加约41%，新增住院病例增加约20%，新增死亡病例增加约23%。

美国约翰斯·霍普金斯大学发布的统计数据显示，截至美国东部时间12日晚，美国累计新冠确诊病例超过1053万例，累计死亡病例超过24.2万例。

(责编：艾雯、燕勐)