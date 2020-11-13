人民网>>国际

美国日增新冠确诊病例超14万 逾92万儿童感染

2020年11月13日16:32  来源：新华网
 

新华社华盛顿11月12日电（记者谭晶晶）美国疾病控制和预防中心12日公布的数据显示，全美11日报告新增新冠确诊病例143408例，新增死亡病例1479例，再次刷新全球范围内一国单日新增确诊病例数最高纪录。此外，自新冠疫情暴发以来，美国已有逾92万名儿童确诊感染新冠病毒。

11日报告的单日新增病例数打破了前一天创下的日增13万多例的纪录。数据显示，截至11日，美国过去7天平均日增确诊病例数超过12万例。7天平均日增死亡病例数也不断攀升，目前已超过1100例。

美国儿科学会和儿童医院协会日前联合发布的最新报告显示，截至11月5日，美国累计报告927518例儿童新冠确诊病例，占新冠病例总数的11.3%，每10万名儿童中约有1232人感染。近期美国儿童感染病例数快速增加，在10月29日至11月5日的一周里，新增儿童病例达到近7.4万例，为疫情暴发以来单周最高。

美国《大西洋月刊》发起的追踪全美疫情项目12日最新数据显示，本周全美报告新增确诊病例超过87.5万例。与前一周相比，本周新增确诊病例增加约41%，新增住院病例增加约20%，新增死亡病例增加约23%。

美国约翰斯·霍普金斯大学发布的统计数据显示，截至美国东部时间12日晚，美国累计新冠确诊病例超过1053万例，累计死亡病例超过24.2万例。

(责编：艾雯、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved