综合消息：多国人士表示中国全国人大常委会关于香港立法会议员资格问题的决定正确及时

新华社北京11月13日电 第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十三次会议11日通过《全国人民代表大会常务委员会关于香港特别行政区立法会议员资格问题的决定》。多国人士表示，这一决定正确及时，是对“一国两制”下特别行政区制度的健全和完善。始终坚持爱国者治港，“一国两制”才能在正确的轨道上行稳致远，香港的长期繁荣稳定才能得到根本保障。

巴勒斯坦民族解放运动（法塔赫）中央委员、阿拉伯关系和中国事务部部长阿巴斯·扎基表示，中国最高立法机构的这项决定是正确、果断、及时的。这是中国基于维护国家统一、国家安全、国家利益和香港稳定作出的决定，是对“一国两制”下特别行政区制度的健全和完善。爱国是一切从政者应首先坚守的政治伦理。

尼泊尔前议员希拉尼亚·什雷斯塔说，中国全国人大常委会日前通过关于香港立法会议员资格问题的决定，向世界传递出清晰的信息，即香港是中国的一部分，中国不会在领土完整和主权独立问题上作出任何妥协。把不爱国分子从立法机构中移除是合法的，也是必要的。

俄罗斯中国友好协会第一副主席卢贾宁说，香港是中国不可分离的部分，中国全国人大常委会关于香港立法会议员资格问题的决定有助于进一步稳定香港局势。“一国两制”已经多年成功实践，中国政府近年来对香港问题采取的措施将使香港局势进一步正常化。

斯里兰卡-中国友好协会秘书长拉辛德拉·库鲁维特表示，中国全国人大常委会的这一决定对于维护国家主权十分必要。香港立法会议员必须遵守国家的基本法律并履行对国家的忠诚承诺，这一点不容置疑。

肯尼亚国际问题专家卡文斯·阿德希尔说，在任何一个国家，对国家不忠的个人都不适合担任任何层级的领导职务，这是中国最高立法机构通过关于香港立法会议员资格问题的决定的重要基础。香港稳定对实行“一国两制”和中国国家安全至关重要。香港普通市民渴望稳定与繁荣，要实现这一目标，法律必须得到遵守。

泰国泰中法律联盟协会执行会长史大佗说，这一决定是对“一国两制”下特别行政区制度的健全和完善。特区从政者始终坚持爱国爱港，“一国两制”才能行稳致远，香港的长期繁荣稳定才能得到保障。（参与记者：熊思浩、白林、周盛平、明大军、唐璐、张骁）

(责编：艾雯、燕勐)