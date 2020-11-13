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李克强出席第23次中国－东盟领导人会议

2020年11月13日08:26  来源：人民网－人民日报海外版
 

11月12日，国务院总理李克强在北京人民大会堂出席第23次中国－东盟（10+1）领导人会议。新华社记者 丁 林摄

新华社北京11月12日电  国务院总理李克强12日下午在人民大会堂出席第23次中国－东盟（10+1）领导人会议。东盟轮值主席国越南总理阮春福、泰国总理巴育、菲律宾总统杜特尔特、文莱苏丹哈桑纳尔、印尼总统佐科、马来西亚总理穆希丁、新加坡总理李显龙、老挝总理通伦、柬埔寨副首相昂蓬莫尼罗、缅甸国际合作部部长觉丁与会。李克强与阮春福共同主持会议。会议以视频形式举行。

李克强表示，突如其来的新冠肺炎疫情给世界各国发展和交往带来严重影响。无论是抗击疫情，还是恢复经济，都要走开放合作之路。习近平主席在第三届中国国际进口博览会开幕式上指出，中国愿同各国一道，在开放中创造机遇，在合作中破解难题。

李克强表示，在共同抗击疫情过程中，中国同东盟国家守望相助，共克时艰。当前疫情仍在全球肆虐，世界经济复苏艰难曲折，保护主义、单边主义上升。令人鼓舞的是，东亚地区疫情防控形势总体趋稳向好，中国－东盟贸易投资逆势增长，东盟已成为中国第一大贸易伙伴。中国将贯彻新发展理念，推动高质量发展，加快构建新发展格局，在坚持扩大内需的同时，推进高水平对外开放，这将有利于中国和东盟两大市场更好对接，助力区域经济复苏和可持续发展。

李克强强调，中国始终视东盟为周边外交优先方向，坚定支持东盟共同体建设，坚定支持东盟加强在区域合作中的中心地位。中方愿同东盟一道巩固睦邻友好，坚持走和平发展道路，坚持多边主义和自由贸易，推动双方各领域合作取得更多务实成果，努力促进各自发展和地区经济整体复苏，共同维护地区乃至世界的和平稳定。为此，中方提出以下建议：

一是携手战胜疫情，提升公共卫生合作。中国将积极考虑东盟国家的新冠疫苗需求，以实际行动促进疫苗的可及性和可负担性。早日启动中国－东盟公共卫生应急联络网络，办好第三届中国－东盟卫生合作论坛。

二是聚焦经贸合作，促进地区经济复苏。中方欢迎《区域全面经济伙伴关系协定》即将签署，愿同东盟落实好《中国－东盟自贸协定》及升级《议定书》，提升区域贸易和投资自由化便利化水平，共建区域“快捷通道”网络。

三是打造数字经济亮点，培育合作新增长点。以中国－东盟数字经济合作年为契机，对接数字发展战略，在多领域开展创新合作。在数字治理等领域交流经验，共同维护数据安全、网络安全。

四是推进可持续发展，增强抵御风险能力。加强生态环保、防灾减灾、气候变化、减贫等领域合作，推进构建蓝色经济伙伴关系，支持在海上合作等领域开展早期收获项目。

李克强指出，当前南海局势总体稳定，这得益于中国与东盟努力深化合作，积极管控分歧，全面有效落实《南海各方行为宣言》，稳步推进“南海行为准则”磋商。作为《宣言》升级版，“准则”将更富实质内容、更有效力、更具可操作性。中方致力于早日达成“准则”的态度始终如一，决心坚定不移。中方呼吁各方以灵活务实的方式加快磋商进程，积极考虑在疫情条件允许后，尽早在华举办面对面磋商，推进“准则”“二读”，向国际社会表明我们有智慧、有能力管控好南海局势、维护好南海的和平稳定。

与会东盟国家领导人高度评价东盟－中国关系发展，认为这是东盟伙伴关系中最强劲、最具活力的一组关系。东盟国家赞赏中方支持东盟共同体建设和在地区合作中的中心地位，感谢中国为东盟抗击疫情作出积极贡献，欢迎中方将疫苗作为国际公共产品，期待中方继续支持东盟早日战胜疫情并实现经济复苏。东盟同中国都支持多边主义，支持以规则为基础的自由贸易，欢迎本次系列会议期间签署《区域全面经济伙伴关系协定》，愿同中方进一步落实东盟－中国自贸协定及其议定书，加强发展战略对接，推进人文交流、数字经济、减贫、粮食安全、气候变化、蓝色经济、网络安全等各领域合作，不断推动东盟－中国伙伴关系发展。东盟积极评价“准则”单一文本磋商“二读”取得的重要进展，支持早日达成有效并有实质意义的“准则”，共同维护南海和平稳定。

会议发表了《落实中国－东盟面向和平与繁荣的战略伙伴关系联合宣言的行动计划（2021－2025）》和《中国－东盟关于建立数字经济合作伙伴关系的倡议》，宣布2021年为中国－东盟可持续发展合作年。与会领导人还共同观看了“中国－东盟并肩抗疫、共促发展”视频片。

国务委员兼外交部长王毅出席会议。

(责编：艾雯、燕勐)
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