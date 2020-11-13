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博鳌亚洲论坛国际科创论坛大会闭幕

2020年11月13日07:37  来源：人民网－人民日报海外版
 

本报澳门11月12日电 （记者毛磊）博鳌亚洲论坛国际科技与创新论坛首届大会11日在澳门闭幕。与会嘉宾围绕科技创新领域的热点前沿话题深入探讨，达成了一系列重要共识。

博鳌亚洲论坛秘书长李保东在闭幕新闻发布会上表示，本次大会具有三个鲜明特点。一是新冠肺炎疫情在全球肆虐、世界经济陷入衰退的特殊背景；二是广受东道国和参与各方的重视；三是各界嘉宾踊跃参与，围绕科技创新领域的热点前沿话题深入探讨，达成了一系列重要共识。

他表示，与会嘉宾一致认为，创新是引领发展的根本动力，亚洲创新发展具有巨大潜力，粤港澳大湾区富有创新活力，博鳌亚洲论坛平台为创新提供了助力。各方普遍期待博鳌亚洲论坛继续发挥国际性高端对话平台的优势，为促进国际创新合作、对接亚洲和世界其他地区的创新资源提供便利。

国际科技与创新论坛大会主席团执行主席梁维特表示，东道国中国的国家领导人对大会的支持，体现了国家对澳门全面优质发展的高度重视和关注，是对澳门特区政府防控疫情工作的高度认可。大会将国际合作、国家发展、湾区机遇、澳门平台四大要素有机结合在一起，为澳门在新发展格局下，推动经济适度多元化发展，更好融入粤港澳大湾区建设提供了新思路。

李保东还宣布论坛将在明年举办第二届国际科技与创新论坛大会，并将同步举行国际科技创新展览，以推动达成更多成果转化与应用。

(责编：艾雯、燕勐)
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