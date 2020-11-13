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华侨大学建校60周年  培养5万海外学生

好个“华园”！给侨生的心安一个家（侨界关注）

本报记者 杨子岩 李嘉宝

2020年11月13日07:36  来源：人民网－人民日报海外版
 

十月三十一日晚，华侨大学建校六十周年庆祝晚会上，校廿四节令鼓队正在演出。

华侨大学供图

11月1日，华侨大学泉州校区内，经济与金融学院的研一学生常彩莲正在忙碌。作为建校60周年纪念活动的迎宾志愿者，她负责引导嘉宾和校友们有序入场。当看到白发苍苍的老校友们互相拥抱问候，追忆求学时光，畅谈昔年情谊，常彩莲深受感染。

常彩莲是在泰国出生的“华三代”，2015年完成高中学业后进入华侨大学学习，那是她第一次踏上中国的土地。“华大改变了我的人生。”常彩莲由衷感叹。

“对母校和祖国的爱更浓了”

2015年，高中毕业的常彩莲收到了华侨大学的录取通知书，第一次回到了熟悉又陌生的中国。“中国比我想象中的更好！”常彩莲说。第一次系统性地学习汉语，第一次在学校组织的夏令营中感受中国传统民俗，第一次在故乡广西度过农历春节……5年来，常彩莲的汉语越说越好，对母校和祖籍国的爱也越来越浓。今年，她在华侨大学经济与金融学院开启了研究生阶段的学习。

在华侨大学，常能听到师生们这样介绍学校：华大有20万名校友，大约1/4分布在海外。

1960年，应海外华侨青年回国升学深造和参加社会主义建设的需要，在周恩来总理的亲切关怀下，华侨大学在侨乡泉州创办。作为新中国成立后创办的一所华侨高等学府，华侨大学已成为中国招收和培养港澳台侨学生最多的大学之一。海内外的华大学子都亲切地称呼母校为“华园”。

正值深秋时节，美丽的“华园”依旧绿意盎然。老校友们漫步园中，兴致盎然地盘点母校点点滴滴的变化；各色面孔的年轻学子三五成群，在各大校庆网红打卡点拍照留念；还有不少校友拖家带口而来，共同见证母校甲子华诞……

对就读于工商管理学院研究生一年级的巴西侨生陈政勋来说，母校的60岁生日更是弥足珍贵。今年8月，陈政勋克服海外疫情严峻带来的诸多困难，从南半球的巴西返回中国，经过隔离后顺利入学。“能够见证华大60岁生日，我很高兴！”他说。

陈政勋告诉记者，初到华大学习时，由于自己的中文应用能力，尤其是写作能力较差，在学习上不太适应。“老师们非常包容，耐心帮助指导我们。研究生阶段，我选修了中文课程，继续加强自己的中文能力。”

“针对侨生的学习特点和要求，学校注重因材施教，如针对境外生相对较弱的学科开设境外生班。”华侨大学学生处处长陈捷向记者介绍，“同时，学校实行境内外学生融合居住，鼓励学生互相学习、相伴成长，实现多元文化的和谐共生。”

“推动多元文化交流互鉴”

写着各个节气名称的二十四面大鼓依次排列，身着红衣的鼓手们神采飞扬，敲打出韵律十足的雄浑鼓声——10月31日晚，在华侨大学建校60周年庆祝晚会上，校廿四节令鼓队精彩亮相，引发一片叫好。值得一提的是，这只鼓队已经有二十余年的历史，成员不仅有国内学生，还有不少华侨华人学生。

“让节令鼓回归中国并广为人知，华侨大学功不可没。”廿四节令鼓创始人之一、马来西亚华人陈再藩曾这样说。

在华侨大学，以中国传统文化为主题的校园活动丰富多彩。中秋晚会、国庆游园、中华文化大观园等传统文化活动轮番上演。廿四节令鼓、舞龙舞狮、武术等学生艺术社团更是备受侨生的喜爱。

近年来，随着各类国情教育活动的有序开展，越来越多的华侨学子深入中国各地参观研习，加深了对祖（籍）国的认识和了解。在华大就读的数年时光，识文化、知国情成为陈政勋的一门必修课。“每年寒暑假，我都会参加学校针对境外学生举办的特色活动，如省内的侨乡行研习活动、省外的中国传统文化之旅等。”陈政勋说，“在这些活动中，我第一次看到皮影戏、变脸等非遗表演，还有机会与非遗传承人面对面互动交流，逐渐对中华传统文化产生了浓厚的兴趣。”

每逢重大节庆日，华侨大学总是热闹非凡。侨生积极展示所在国家或地区的民俗风情，让多元文化交融的“华园”更具魅力。2019年11月，在华侨大学庆祝澳门回归20周年、澳门文化周启动仪式文艺晚会上，美术学院2016级的澳门学生林莉莉带领同学表演了葡式土风舞蹈。她说：“土风舞是澳门的传统舞蹈，我们想通过这种传统的、中西交融的舞蹈，让大家在华大校园就能感受到多元文化。”

陈捷向记者介绍，通过多年发展，华侨大学逐步形成了独具侨校特色的“一元主导，多元融合，和而不同”的校园文化，在向侨生展示中华优秀传统文化的同时，也注重不同文化间融合互动和交流互鉴。

“这是血浓于水的骨肉亲情”

“这是我魂牵梦萦的声音啊，在东南那一边拍打着我的心房，我们是第一批华大人……”在华侨大学建校60周年庆祝晚会上，师生们深情讲述学校自上世纪60年代起结下的“侨缘”。

一甲子时光飞逝。2020年，突如其来的新冠肺炎疫情，让海内外华大学子和母校、祖（籍）国的心贴得更近。

疫情期间，常彩莲和陈政勋分别待在泰国和巴西的家中。尽管远隔千里万里，母校的关怀一直不曾远离。“我们每天都在微信群中打卡报体温，老师们会分享一些防疫小贴士，告诫我们居家隔离。”常彩莲说。

“我敬佩祖国抗击疫情的行动力和执行力。在巴西，我亲眼见证感染新冠病毒的亲友在中药的辅助治疗下痊愈。祖国给了我满满的安全感。”陈政勋由衷感叹。

据陈捷介绍，疫情在中国发生后，境外的华大学子和校友积极在当地购买口罩、组织募捐，为母校抗疫尽心尽力；学校还给留守中国的华侨学生送去口罩、水果等物资。随着海外疫情趋紧，学校给境外华侨学生寄去慰问信，并发放抗疫专项补贴，方便网速低、网费高的国家和地区的学生顺利参与线上教学。“这是血浓于水的深厚情感。”陈捷说。

“华园”一方热土，连接骨肉亲情。“60年前，我是祖国保送回国的华侨中的穷孩子。感恩母校，感恩祖国！”华侨大学1961级校友、印尼归侨梁斯金激动地说。今年校庆前夕，她用一首小诗为母校献上祝福，并给华侨大学教育基金会汇来1万元人民币捐款。诗中写道：“你是土壤我是苗，我曾在你怀抱里成长。祖国洒满阳光雨露，给我水分和营养。”

(责编：艾雯、燕勐)
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