中国侨联公布侨界贡献奖名单

中国侨联官网日前公布了第八届“中国侨界贡献奖”获奖名单，共有125名杰出侨界人士上榜。其中，“中国侨界贡献奖”一等奖获得者59人，“中国侨界贡献奖”二等奖获得者66人。他们当中，有的奋斗在科研一线，切实推动了中国科研实力提升和高科技产业发展；有的活跃在产业前沿，代表了中国最具创新力和增长性的力量；还有的在疫情中争做“最美逆行者”，在科研攻关和诊疗救治等领域作出了杰出贡献。

据悉，为确保奖项评审的权威公正，中国侨联委托专家评审委员会对“中国侨界贡献奖”候选人进行匿名评审。“中国侨界贡献奖”由中国侨联于2003年设立，是面向中国侨界创新创业的重大奖项。

2020年华创会收到千个项目报名

湖北省政府新闻办近日召开的2020年华侨华人创业发展洽谈会（简称“华创会”）新闻发布会透露，截至11月10日，本届华创会已收到46个国家和地区的200余名海外代表报名参会；收到海内外报名项目近1000个，主要集中在生物医药、文化传媒和IT光电子等专业；收到“华创杯”创业大赛报名项目140个，全部为海外报名项目，且聚焦高科技领域。

受疫情影响，今年是华创会创办20年来最特殊的一年。据介绍，本届华创会将呈现五大亮点：一是采取“线上+线下”形式办会。二是压缩会议规模。三是围绕疫后重振共赢，采取微信群点对点对接洽谈、设立网上项目路演直播间、设立市州产业园区优惠政策线上超市等措施，促进项目精准对接。四是丰富活动内容，在华创会网站上举办湖北民族地区脱贫攻坚特色产品展、湖北优质农产品展、荆楚名品推介展。五是在华创会网站上举办致敬华创会20周年成果展暨海外侨胞同心抗疫网上展览。

2020年华创会由湖北省政府、国务院侨务办公室、武汉市政府共同主办，将于11月18日至20日在武汉举办。

（以上据中新社电）

广东中山侨界群众文化节闭幕

近日，2020中山侨界群众文化节闭幕。闭幕晚会以“共同见证·走在全面建成小康路上”为主题，分为“医疗教育”“农业”“农村”三大内容，6位侨界嘉宾现场分享了侨界群众奋力奔小康的感人故事，如澳大利亚侨眷、中山市中医院副院长李乐愚勇赴一线参与抗疫；香港乡亲、中港英文学校董事长蔡国赞20多年在家乡投资建校；圭亚那共和国归侨、黄圃镇种养专业户谭添文带领蕉民共同致富；归国留学生、中山市民众镇渔业协会会长刘颖艰苦创业、创立渔业发展新模式等。

本次活动由广东省侨联和中山市侨联共同主办。

（据中国侨网）

(责编：艾雯、燕勐)