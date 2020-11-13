王毅分别同索马里外长、布隆迪外长通电话

本报北京11月11日电 11月11日，国务委员兼外交部长王毅应约同索马里外交与国际合作部长阿瓦德通电话。

王毅表示，长期以来，中索相互尊重、平等相待，在涉及彼此核心利益问题上相互理解、相互支持。索马里是中非合作论坛、中阿合作论坛和共建“一带一路”的重要一员，是中方值得信赖的好朋友、好兄弟。中方愿以纪念中索建交60周年为契机，同索方落实好两国领导人共识，推动中索关系迈上新台阶。

王毅表示，中方愿同索方一道，优先实施好索和平重建急需的物资援助和人员培训等项目，探讨在农业、渔业、卫生等领域开展更多合作。

阿瓦德表示，索方高度重视发展对华关系，一贯坚定奉行一个中国政策，坚决反对“台独”。

本报北京11月11日电 11月11日，国务委员兼外交部长王毅同布隆迪外长欣吉罗通电话。

王毅表示，中布关系保持高水平发展，双方构建了牢固的政治互信，各领域合作成果丰富。中布要在国际和地区事务中密切沟通协调，坚定捍卫多边主义，维护两国和发展中国家的共同权益。

王毅说，中方愿同布方加强沟通协调，将共建“一带一路”、中非合作论坛北京峰会成果落实同布方发展农牧业、支持青年事业、实施良政等经济社会发展“六大任务”紧密对接，不断深化两国互利合作。

欣吉罗表示，布方愿同中方加快共建“一带一路”，落实好中非合作论坛北京峰会成果，不断深化各领域互利合作。

《 人民日报 》（ 2020年11月13日 03 版）

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