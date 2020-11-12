外交部回应少数国家批评涉港决定

人民网北京11月12日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持12日例行记者会。记者会实录如下：

总台央视新闻频道记者：中方发布了习近平主席将出席金砖国家领导人第十二次会晤、亚太经合组织第二十七次领导人非正式会议、二十国集团领导人第十五次峰会的消息。你能否介绍中方对这三场峰会的期待？

汪文斌：当前，新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，各国人民生命健康安全遭受严重威胁，世界经济陷入深度衰退。单边主义、保护主义、霸凌行径上升，经济全球化遭遇逆流，加剧了世界经济中的风险和不确定性。面对前所未有的挑战，国际社会高度关注即将举行的金砖国家领导人第十二次会晤、亚太经合组织第二十七次领导人非正式会议、二十国集团领导人第十五次峰会。金砖国家是具有全球影响的新兴市场和发展中国家合作机制，亚太经合组织是亚太地区重要的经济合作机制，二十国集团是国际经济合作主要论坛和应对全球性危机、完善全球经济治理的重要平台。当前形势下，三场峰会的召开将对加强全球抗疫合作、推动世界经济复苏、完善全球经济治理、推动区域经济合作发挥重要引领作用。

中国是金砖国家合作机制、亚太经济合作和二十国集团合作的坚定支持者、积极参与者和重要贡献者。习近平主席与会充分体现了中方对三场峰会及全球经济治理的高度重视。习近平主席在三场峰会期间将发表重要讲话，全面阐述中国主张，并就加强合作提出倡议。中方愿同各方一道，共同推动会议取得成功。

法新社记者：在4名香港立法会反对派议员资格丧失后，美国警告称将继续对中方实施制裁，英、德等国也批评中方的决定。外交部对此有何回应？

汪文斌：少数几个国家对中国全国人大常委会有关决定妄加指责，第一没有资格，第二没有道理，第三没有市场。香港是中国的特别行政区，香港特区立法会议员资格问题是中国内政，别国无权说三道四、插手干预。

中国全国人大常委会作出有关决定，是坚持和完善“一国两制”制度体系、落实香港基本法和香港国安法等有关规定的必然要求，也是维护香港法治和特区宪制秩序的必要之举，符合包括香港同胞在内的全体中国人民的根本利益，有利于维护国家主权、安全和发展利益，有利于香港长治久安和繁荣发展。我们坚定支持香港特区政府根据全国人大常委会决定依法履职。

公职人员宣誓效忠国家制度，这是国际通例。在美国，国会议员必须效忠美国宪法；在英国，任何人拒绝效忠英国女王将无法就任议员。作为香港特区的公职人员，立法会议员当然必须真诚拥护中华人民共和国香港特别行政区基本法，效忠中华人民共和国香港特别行政区。没有任何一个国家会对包括议员在内的公职人员违背誓言、背叛国家的行径视而不见。西方一些政客对中方的无端指责充分暴露了他们的双重标准。

我们敦促有关人士恪守国际法和国际关系基本准则，停止以任何方式干涉包括香港事务在内的中国内政。任何对华施压，损害中国主权、安全、发展利益的图谋都不会得逞。

日本电视网记者：今天早上，日本首相菅义伟同美国当选总统拜登通话，提到钓鱼岛是《美日安保条约》第五条的适用对象。中方对此有何评论？

汪文斌：钓鱼岛及其附属岛屿是中国固有领土。《美日安保条约》是冷战产物，不应损及第三方利益，更不应危害地区和平稳定。

深圳卫视记者：据报道，美国务卿蓬佩奥10日在里根研究所发表讲话，继续大肆攻击中国和中国共产党。中方对此有何评论？

汪文斌：蓬佩奥不断炮制抹黑攻击中国的政治谎言，充分暴露了其根深蒂固的意识形态偏见和谋求一己私利的政客面目。对于蓬佩奥的谬论，中方已多次阐明严正立场。我想强调的是，历史是公正的，一切挑动对抗和分裂、倒退回冷战年代的言行都不得人心。撒谎、造假、诽谤阻挡不了历史前进的步伐，只会使蓬佩奥之流的个人信誉破产。

韩联社记者：据报道，中方暂停了三星电子前往中国的包机。中方作出上述决定是出于什么考虑？是否会影响中韩“快捷通道”的运行？

汪文斌：我不了解你提到的情况，请你向有关主管部门询问。我可以告诉你的是，中韩之间就抗疫相关合作一直保持着良好的沟通与协调。

路透社记者：澳大利亚维多利亚州称中国在澳大利亚木材中发现害虫，所以禁止进口澳大利亚木材。澳方有人猜测在中澳关系恶化、中国限制自澳进口商品的背景下，中方发现澳大利亚输华木材有害虫似乎不是巧合。中方对此有何评论？

汪文斌：因为在澳大利亚输华原木中截获检疫性有害生物，中方有关部门已于2020年10月31日起暂停进口澳大利亚昆士兰州原木。但近日，中国海关又从澳大利亚维多利亚州输华原木中截获检疫性有害生物。这些有害生物一旦传入，将对中国农林业生产和生态安全造成严重威胁。为从源头上防范植物疫情风险，依据中国相关法律法规和国际标准，中国海关总署决定自2020年11月11日起暂停进口澳大利亚维多利亚州原木。

海关总署已就上述情况向澳方主管部门作了通报，要求澳方完善输华原木植物检疫管理体系。海关总署采取的上述措施，是正常的生物安全防范，科学合理，符合中国相关法律法规，也符合国际通行做法。

我还想告诉你的是，中方主管部门依法依规对外国输华产品采取相关措施，符合中国法律法规和国际惯例，也是对中国国内产业和消费者负责任的行为。同时我愿再次强调，一个健康、稳定的中澳关系，符合两国人民的根本利益。相互尊重是各国间开展务实合作的基础和保障。我们希望澳方能够言行一致，多做有利于中澳互信与合作、符合中澳全面战略伙伴关系精神的事，切实为两国各领域务实合作创造良好条件和氛围。

彭博社记者：你刚才说澳大利亚应多做改善双边关系的事，中澳关系应建立在相互尊重的基础上。中方希望澳方采取什么行动来改善双边关系？

汪文斌：中方对于发展中澳关系的立场是一贯、明确的。中澳关系之所以面临当前的困难局面，原因是十分清楚的。一段时间以来，澳方公然违反国际关系基本准则，屡屡在涉港、涉疆、涉台等涉及中国核心利益的问题上采取错误言行，粗暴干涉中国内政。澳方一些人在拿不出任何证据的情况下，诬蔑指责中国对澳搞所谓“干预、渗透”，对中澳两国正常交往与合作政治化、污名化并无端设限。这些做法严重损害了两国互信，毒化了双边关系氛围，也制约了中澳务实合作原有的良好势头。

解铃还须系铃人。中澳关系要走出困境，关键在于澳方要正视两国关系受挫的症结，客观理性看待中国和中国发展，切实秉持相互尊重、平等相待的原则处理两国关系，多做有利于增进两国互信、促进务实合作的事情。

总台央视中文国际频道记者：据报道，巴西卫生监管机构11日发表声明称，在评估布坦坦研究所提供的数据后，认为有足够理由允许中国科兴公司当天恢复新冠疫苗临床试验。中方对此有何评论？

汪文斌：我们注意到巴西有关机构的表态，也注意到科兴公司已做出回应，很高兴看到新冠疫苗Ⅲ期临床试验在巴西恢复。

中方在疫苗研发过程中高度重视安全性和有效性，严格遵循国际规范和有关法律法规。中方企业严格依据科学规律和监管要求，全力以赴推进疫苗研发。已经有4款中国新冠疫苗在多国开展Ⅲ期临床试验，初步显示了良好的安全性，各国对中国疫苗研发均予以高度评价。

中国和巴西两国就抗击疫情开展了良好合作，我们相信有关合作将为中巴以及世界各国人民彻底战胜疫情作出积极贡献。

(责编：于洋、杨牧)