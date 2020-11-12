新华社布宜诺斯艾利斯11月11日电 题：阿根廷跨境电商瞄准中国“双十一”

新华社记者倪瑞捷

今年“双十一”，已登陆中国的阿根廷跨境电子商务平台潘帕市场也加入了这次“狂欢”，为中国消费者感受“舌尖上的阿根廷”提供了一条新途径。

牛肉、红虾、鸡翅、果干、调味料、橄榄油、葡萄酒……潘帕市场精选了阿根廷各地有代表性的食品，在当地加工生产、统一包装。

潘帕市场创始人胡安·乌里武鲁介绍，牛肉是平台的明星产品，阿根廷顶级西冷牛肉和去筋牛柳等产品在中国大受欢迎，潘帕市场每月都会空运10吨左右鲜牛肉到中国。

除了牛肉和红酒，许多新产品同样在该平台“双十一”期间的销售中脱颖而出，例如海盐、黑胡椒、蜂蜜、水果干、精酿啤酒、气泡饮料等。

平台中方负责人、阿根廷华侨包伟将告诉记者，虽然新冠疫情对国际物流和生产造成一定影响，但潘帕市场今年早早就着手备战“双十一”。

去年的“双十一”让乌里武鲁感到不可思议——仅仅一天时间，潘帕市场销售额就超过1200万美元，约占全年销售额的10%。

乌里武鲁说，中国市场规模大，消费群体正在向高端化、年轻化发展，跨境电商直接面向消费者，更有利于阿根廷产品进入中国市场。目前已有100多家阿根廷食品公司与潘帕市场合作，许多公司是第一次将产品销往中国。

在建立潘帕市场前，乌里武鲁已经从事与中国的外贸生意长达十余年。他发现，中国消费者对外国美食的接受度越来越高、中产阶层对高品质食品的需求越来越旺盛，而阿根廷又是传统的农业大国，可以很好地满足中国市场的需要。

于是，他决定建立跨境电商平台，专注中国市场。2019年，潘帕市场正式登陆中国，在华运营首年销售额达到1亿多美元。

包伟将说，潘帕市场还计划在中国多个城市开设阿根廷美食体验店，顾客可以在店内选购商品、品尝阿根廷牛肉和海鲜，还能够学习烹饪正宗的阿根廷菜肴，通过美食增加对阿根廷的认识。

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