新华社北京11月11日电 （记者成欣）国家主席习近平于11月10日出席上海合作组织成员国元首理事会第二十次会议（以下简称“峰会”）并发表重要讲话。峰会结束后，外交部副部长乐玉成接受人民日报社、新华社、中央广播电视总台、中国日报社等媒体采访，介绍习近平主席与会成果。

乐玉成表示，上海合作组织成员国元首理事会第二十次会议圆满结束。考虑到当前新冠肺炎疫情形势，根据轮值主席国俄罗斯的建议，上合组织成员国决定本次峰会以视频方式举行。习近平主席同其他7个成员国和4个观察员国领导人，以及联合国秘书长等应邀出席会议。成员国领导人签署并发表峰会宣言，发表关于共同应对新冠肺炎疫情、关于第二次世界大战胜利75周年、关于打击利用互联网传播“三股势力”思想、关于保障国际信息安全、关于应对毒品威胁、关于开展数字经济领域合作等6份声明，还批准涉及医疗卫生、地方发展、对外交往等领域多个合作文件。

当前，全球大灾疫和百年大变局叠加交织，国际和地区形势复杂深刻演变。上合组织发展面临新的机遇和挑战。在这种形势下，上合组织成功举行视频峰会并取得丰硕成果，意义重大，影响深远。

乐玉成表示，峰会上，习近平主席着眼当前形势和上合组织长远发展，发表了题为《弘扬“上海精神” 深化团结协作 构建更加紧密的命运共同体》的重要讲话，首次在上合组织框架内提出构建“卫生健康共同体”“安全共同体”“发展共同体”“人文共同体”的重大倡议。习近平主席的重要讲话高屋建瓴，放眼未来，提出了促进上合组织发展的“中国方案”，丰富了人类命运共同体的深刻内涵，为上合组织下阶段发展擘画了蓝图，指明了方向，展现了大国领导人的历史担当和领袖风范，获得各方热烈反响和积极回应。与会各国领导人祝贺中方抗疫斗争取得重大战略成果，感谢中方为各国抗击疫情提供大力支持，指出中方率先复工复产将为本地区乃至全球经济复苏提供重要动力，高度评价中方提出的一系列重要合作倡议。

俄方作为轮值主席国，为此次峰会顺利举行作了大量卓有成效的工作。习近平主席同与会各国领导人围绕疫情形势下进一步加强上合组织合作的优先任务以及重大国际和地区问题交换意见，深入探讨携手应对风险挑战、共同促进安全发展的新思路新举措，凝聚了重要共识，规划了具体合作，指明了上合组织下一步发展方向，将对地区及世界和平发展产生重要积极影响。

一是坚定了各方团结抗疫的信心决心。病毒肆虐全球，疫情不断反复。国际社会只有坚持生命至上、人民至上，团结一致抗击疫情，才能有效维护各国人民生命安全和身体健康。为此，习近平主席强调病毒不分国界，团结合作是抗击疫情最有力的武器，全力挽救生命是当务之急，倡议加强地区联防联控，设立成员国疾控中心间热线联系，继续办好本组织传统医学论坛，承诺愿积极考虑本组织国家疫苗需求。根据中方倡议，峰会专门发表关于应对疫情的声明，着重指出各方将弘扬“上海精神”，相互支持抗击疫情；呼吁国际社会加强合作，合力巩固世界卫生体系，提升世界卫生组织潜力，保护人民生命健康。这些都是成员国基于共同抗疫需要达成的政治共识和合作举措，为维护地区公共卫生安全贡献了“上合智慧”，为推进国际抗疫合作提出了“上合主张”。

二是明确了上合组织面向未来的使命担当。习近平主席洞察世界大势，指出各方要深化团结协作，为地区国家稳定和发展作出更大贡献，为国际社会构建人类命运共同体作出更多实践探索。峰会宣言重申，推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，形成构建人类命运共同体的共同理念具有重要现实意义；强调上合组织作为当今国际关系体系中有影响力和负责任的参与者，将继续为维护和平与安全作出贡献。实践证明，成员国坚定遵循“上海精神”，携手打造更加紧密的上合组织命运共同体，符合各方根本和长远利益，符合各国人民的共同期待。此次峰会传递出一个明确信号，就是上合组织将肩负时代重任，承担各方重托，增进团结互信，深化各领域合作，为促进地区安全稳定、各国发展繁荣作出不懈努力。

三是指明了深化本组织合作的优先方向。上合组织面临新形势和新任务，需要从战略高度和长远角度规划各领域合作，推出重点项目，提升合作水平。习近平主席就深化本组织安全、经济、人文等重点领域合作提出一系列重要倡议，包括倡导各国遵循共同、综合、合作、可持续的安全观，欢迎各方参与中方发起的“全球数据安全倡议”；深化共建“一带一路”同各国发展战略和区域合作倡议对接，推动数字经济、电子商务、人工智能、智慧城市等领域合作；支持教育、文化、旅游、体育、媒体、妇女等领域交流合作，促进文明互学互鉴，使本组织合作理念更加深入人心。峰会发表的宣言和有关声明集中阐述了各国领导人对开展相关领域合作的共同立场，还批准通过了未来5年行动计划等文件，为本组织各领域合作作出了具体部署和规划。

四是巩固了坚持多边主义的国际共识。今年是世界反法西斯战争胜利75周年，也是联合国成立75周年。下一个75年，如何更好地维护世界和平稳定，如何更好地实现各国发展繁荣？这是摆在我们面前的共同课题。习近平主席倡议各方要以史为鉴，以实际行动践行多边主义、完善全球治理、维护国际秩序；要秉持共商共建共享原则，倡导全球事务由各国一起商量着办，治理体系由大家携手建设，发展成果由各国人民共同分享。成员国领导人在宣言和二战胜利75周年声明中阐明一致立场，呼吁构建更具代表性和更加公平的国际秩序，建立平等伙伴关系；主张坚定支持联合国发挥应有作用，共同维护世界和平、稳定与安全。我们相信，上合组织将坚守多边主义的人间正道，顺应和平发展的世界潮流，为人类发展进步事业作出更大贡献。

乐玉成说，上合组织成立19年来，始终保持健康稳定发展势头，成功探索出一条新型区域组织的合作与发展道路。当前形势下，上合组织在维护地区安全稳定，促进各国发展繁荣方面肩负着更加重要的使命。中方作为上合组织重要创始成员国，愿同各成员国认真落实此次峰会达成的各项共识，继续弘扬“上海精神”，不断提升各领域合作水平，携手打造更加紧密的上合组织命运共同体。

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