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王毅同布隆迪外长欣吉罗通电话

2020年11月12日02:18  来源：新华网
 

　　新华社北京11月11日电 2020年11月11日，国务委员兼外交部长王毅同布隆迪外长欣吉罗通电话。

　　王毅表示，中布关系保持高水平发展，双方构建了牢固的政治互信，各领域合作成果丰富。布隆迪成为中国的“全天候”朋友、“全方位”伙伴。中方将一如既往支持布方维护国家主权、反对外来干涉。相信布方会继续在涉及中国核心利益问题上同中方站在一起。中布要在国际和地区事务中密切沟通协调，坚定捍卫多边主义，维护两国和发展中国家的共同权益。

　　王毅说，中布务实合作经受住疫情考验稳步推进。中方愿同布方加强沟通协调，将共建“一带一路”、中非合作论坛北京峰会成果落实同布方发展农牧业、支持青年事业、实施良政等经济社会发展“六大任务”紧密对接，不断深化两国互利合作。中方坚定支持布方抗疫努力，愿继续向布方提供力所能及的支持和帮助，助力布方早日彻底战胜疫情。

　　欣吉罗感谢中方一直以来向布隆迪经济社会发展提供的无私支持，认为这充分印证了中国人民对布的深情厚谊。欣吉罗表示，布方将坚定不移奉行对华友好政策，继续在涉及中方核心利益的所有问题上给予中方无条件支持。布方愿同中方加快共建“一带一路”，落实好中非合作论坛北京峰会成果，不断深化各领域互利合作。

(责编：曹昆)
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