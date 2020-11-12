王毅同索马里外长阿瓦德通电话

新华社北京11月11日电 2020年11月11日，国务委员兼外交部长王毅应约同索马里外交与国际合作部长阿瓦德通电话。

王毅表示，中国是最早承认索马里独立的国家之一，索马里是第一个同新中国建交的东部非洲国家。长期以来，中索相互尊重、平等相待，在涉及彼此核心利益问题上相互理解、相互支持。索马里是中非合作论坛、中阿合作论坛和共建“一带一路”的重要一员，是中方值得信赖的好朋友、好兄弟。中方赞赏索方恪守一个中国原则，坚定支持索马里维护国家主权、尊严和领土完整的努力。中方愿以纪念中索建交60周年为契机，同索方落实好两国领导人共识，推动中索关系迈上新台阶。

王毅表示，新冠疫情暴发以来，中方在自身防疫压力还很大的情况下，克服困难，向索方提供了紧急抗疫物资，同索马里人民共渡难关。中方愿同索方一道，优先实施好索和平重建急需的物资援助和人员培训等项目，探讨在农业、渔业、卫生等领域开展更多合作。中方愿继续鼓励中国企业赴索投资兴业，助力索马里经济社会重建。

阿瓦德表示，索中传统友谊深厚。感谢中方长期以来对索马里提供的宝贵支持与帮助。索方高度重视发展对华关系，一贯坚定奉行一个中国政策，坚决反对“台独”。索方愿同中方一道，继续落实好两国领导人共识，办好索中建交60周年系列纪念活动，加强在基础设施建设、人文等领域的合作，推动索中关系不断向前发展。

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