外交部就李克强出席东亚合作领导人系列会议举行中外媒体吹风会

新华社北京11月11日电（记者马卓言、孙楠）外交部11日就国务院总理李克强出席以视频形式举行的东亚合作领导人系列会议举行中外媒体吹风会，外交部副部长罗照辉、商务部部长助理李成钢介绍有关情况，并回答中外记者提问。

罗照辉表示，李克强总理出席东亚合作领导人系列会议是党的十九届五中全会后，中国面向周边开展的重要多边外交行动。此次系列会议背景特殊、时机特殊、意义特殊。全球疫情加速蔓延，世界经济愁云惨雾，单边主义、霸凌行径盛行。中国作为东亚区域合作重要一员，取得抗击疫情和经济恢复性增长双领先。在此背景下，此次会议应向外界发出以下重要信号：一是提振信心，加强团结。信心比黄金更重要。只有团结合作才能防控疫情。二是深化抗疫合作。山川异域，风月同天。疫情发生以来，中国与地区国家同舟共济、相互支持。各方应进一步深化公共卫生合作。三是聚焦经济发展。经济全球化、贸易自由化、区域合作对共同抗击疫情、促进经济复苏、稳定供应链产业链至关重要。中方愿同地区国家构建人员货物往来“快捷通道”和“绿色通道”网络，助力复工复产，引领经济复苏。四是把握区域合作方向，妥善处理分歧。各方应坚定支持多边主义，坚持东盟中心地位，坚持协商一致、照顾各方舒适度，不将双边分歧引入多边等重要原则，携手维护南海和平与稳定。

罗照辉表示，今年以来，中国－东盟（10+1）合作呈现四个特点。一是抗疫合作风生水起。疫情暴发初期，东盟国家积极向中方提供帮助，中方也通过派遣医疗队、分享防控经验、提供援助物资等支持东盟国家抗击疫情。当前双方将重点开展疫苗研发使用合作。二是“云外交”高位运行。习近平主席同东盟各国领导人以通话、信函等方式对双边关系和区域合作加强战略引领。李克强总理出席东盟与中日韩（10+3）抗击新冠肺炎疫情领导人特别会议。王毅国务委员兼外长与东盟国家外长线上线下交往密切。三是经贸合作逆势上扬。今年前三季度，双方贸易额达4818.1亿美元，同比增长5%，东盟历史性地成为中国第一大贸易伙伴，中国对东盟投资同比增长76.6%，充分显示双方对彼此的信心、期待和重视。四是政治共识不断积累。双方在维护南海和平稳定问题上有坚定的政治意愿，“南海行为准则”磋商克服疫情影响持续推进。双方在支持多边主义、自由贸易方面有高度共识，都更加重视非传统安全特别是公共卫生安全合作。

罗照辉表示，中国构建新发展格局首先惠及周边。在本次10+1领导人会议上，中方将就恢复经济增长、深化抗疫合作、推动中国－东盟关系提质升级等提出近20项合作倡议和务实举措，打造更为紧密的中国－东盟命运共同体。10+3是东亚合作主渠道。中方愿在10+3框架下同各方一道努力，维护区域产业链供应链开放畅通，推动东亚引领全球抗疫合作，助力全球和地区经济复苏和可持续发展。中方愿同各方一道，就东亚峰会未来发展深入交换意见，支持峰会坚持现有定位，平衡推进政治安全合作与社会经济发展，聚焦东亚和亚太。中方期待系列会议期间如期签署区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），这将充分展示区域国家支持多边主义和自由贸易、进一步深化经贸联系的积极意愿。在东盟商务与投资峰会上，中方将高举支持自由贸易和多边主义旗帜，就加强贸易投资合作、开展地区产业链供应链合作、深化区域经济一体化等提出一系列重要主张。

李成钢表示，今年以来，中国－东盟贸易投资保持强劲增长，实现双方互为最大贸易伙伴的历史性突破。中国－东盟自贸区全面建成10年来取得显著成效。双方将继续深化自贸区建设，在未来10年释放更多红利，更好惠及双方企业和人民。会议期间，李克强总理将同与会各国领导人就深化经贸互利合作、减缓疫情影响、维护产业链供应链稳定、促进地区经济复苏和可持续发展深入交换意见。

李成钢表示，在东盟主导下，RCEP各方积极推进各领域谈判。截至目前，所有领域的谈判已经全面完成，所有文本的法律审核工作也已经完成。各方正在积极协商，争取在本次领导人会议期间签署协定，这将为促进全球自由贸易和多边贸易体制发展发挥积极作用。

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