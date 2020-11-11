习近平出席上海合作组织成员国元首理事会第二十次会议并发表重要讲话

11月10日晚，国家主席习近平在北京以视频方式出席上海合作组织成员国元首理事会第二十次会议并发表重要讲话。

新华社记者 李学仁摄

11月10日晚，国家主席习近平在北京以视频方式出席上海合作组织成员国元首理事会第二十次会议并发表重要讲话。

新华社记者 丁 林摄

■ 上海合作组织要弘扬“上海精神”，加强抗疫合作、维护安全稳定、深化务实合作、促进民心相通，携手构建卫生健康共同体、安全共同体、发展共同体、人文共同体，为推动构建人类命运共同体作出更多实践探索

■ 新冠肺炎疫情加速了国际格局调整，世界进入动荡变革期。国际社会正在经历多边和单边、开放和封闭、合作和对抗的重大考验。“世界怎么了，我们怎么办”成为时代之问，各国人民对美好生活的向往更加强烈，和平、发展、合作、共赢的时代潮流不可阻挡。历史已经并将继续证明，睦邻友好必将超越以邻为壑，互利合作必将取代零和博弈，多边主义必将战胜单边主义

■ 中国正在加快形成新发展格局，建设更高水平开放型经济新体制。中国将坚定不移奉行互利共赢的开放战略。欢迎各方把握中国发展新机遇，积极深化对华合作

新华社北京11月10日电 国家主席习近平10日晚在北京以视频方式出席上海合作组织成员国元首理事会第二十次会议并发表题为《弘扬“上海精神” 深化团结协作 构建更加紧密的命运共同体》的重要讲话。习近平强调，上海合作组织要弘扬“上海精神”，加强抗疫合作、维护安全稳定、深化务实合作、促进民心相通，携手构建卫生健康共同体、安全共同体、发展共同体、人文共同体，为推动构建人类命运共同体作出更多实践探索。

本次会议由上海合作组织轮值主席国俄罗斯总统普京主持，印度总理莫迪、哈萨克斯坦总统托卡耶夫、吉尔吉斯斯坦代总统扎帕罗夫、巴基斯坦总理伊姆兰·汗、塔吉克斯坦总统拉赫蒙、乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫等成员国领导人，上海合作组织秘书长诺罗夫、上合组织地区反恐机构执委会主任吉约索夫等常设机构负责人以及阿富汗总统加尼、伊朗总统鲁哈尼、蒙古国总统巴特图勒嘎、白俄罗斯总理戈洛夫琴科等观察员国领导人和联合国秘书长古特雷斯与会。

习近平强调，上海合作组织成立以来，树立了相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系典范。新冠肺炎疫情发生后，各方同舟共济、守望相助，为本组织稳定发展和国际抗疫合作注入了正能量。

习近平指出，新冠肺炎疫情加速了国际格局调整，世界进入动荡变革期。国际社会正在经历多边和单边、开放和封闭、合作和对抗的重大考验。“世界怎么了，我们怎么办”成为时代之问，各国人民对美好生活的向往更加强烈，和平、发展、合作、共赢的时代潮流不可阻挡。历史已经并将继续证明，睦邻友好必将超越以邻为壑，互利合作必将取代零和博弈，多边主义必将战胜单边主义。

习近平强调，当前形势下，上海合作组织要弘扬“上海精神”，深化团结协作，为地区国家稳定和发展作出更大贡献，为推动构建人类命运共同体作出更多实践探索。

第一，加强抗疫合作，构建卫生健康共同体。要加强各国联防联控，维护地区和全球公共卫生安全。支持世界卫生组织发挥关键领导作用，反对将疫情政治化、病毒标签化，共同抵制“政治病毒”。中方倡议成员国疾控中心设立热线联系，愿积极考虑本组织国家疫苗需求。

第二，维护安全和稳定，构建安全共同体。要遵循共同、综合、合作、可持续的安全观，有效应对各类威胁和挑战。坚定支持有关国家依法平稳推进重大国内政治议程，坚定支持各国维护政治安全和社会稳定，坚决反对外部势力以任何借口干涉成员国内政。坚持通过对话和协商化解矛盾和分歧。严防“三股势力”借疫生乱，提升成员国执法安全合作水平。欢迎各方参与中方发起的“全球数据安全倡议”。

第三，深化务实合作，构建发展共同体。要继续推动共建“一带一路”倡议同各国发展战略及欧亚经济联盟等区域合作倡议深入对接，畅通区域经济循环，加快实现复工复产。扩大相互投资规模，加强数字经济、电子商务、人工智能、智慧城市等领域合作。中方将于明年在重庆举行中国—上海合作组织数字经济产业论坛。共同实施更多民生工程。中方支持设立本组织减贫联合工作组。

第四，促进民心相通，构建人文共同体。要促进文明互学互鉴，支持教育、文化、旅游、体育、媒体、妇女等领域交流合作。中方将于明年举办上海合作组织民间友好论坛，在未来3年为各方提供600名青年交流名额。

习近平强调，我们要以实际行动践行多边主义，秉持共商共建共享原则，完善全球治理、维护国际秩序。上海合作组织要拓展伙伴关系网络，在国际和地区事务中发挥更加积极作用。

习近平强调，中国正在加快形成新发展格局，建设更高水平开放型经济新体制。中国将坚定不移奉行互利共赢的开放战略。欢迎各方把握中国发展新机遇，积极深化对华合作。

习近平最后强调，明年本组织将迎来成立20周年华诞。让我们高举“上海精神”旗帜，精诚合作、砥砺前行，推动本组织得到更大发展，构建更加紧密的命运共同体！（讲话全文见第二版）

与会外方领导人积极评价上合组织各领域合作进展，表示，当前国际形势中各种挑战和威胁增多，新冠肺炎疫情对全球政治、经济、社会产生严重负面影响。各国应合力应对，共同抗击疫情，反对借疫情对别国污名化。坚持多边主义，维护以联合国宪章和国际法为基础的国际秩序，维护以世界贸易组织为核心、以规则为基础的多边贸易体制，促进开放型世界经济。秉持互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展的“上海精神”，推动构建人类命运共同体。尊重各国人民自主选择的道路，反对外部势力干涉成员国内部事务。加强贸易、投资、产能、交通、能源、创新、数字经济等领域合作，改善民生，消除贫困。深化人文交流。支持“一带一路”倡议同欧亚经济联盟建设对接。协作打击“三股势力”，维护数据安全、生物安全，致力于通过对话协商和平解决争端，维护本地区安全稳定和可持续发展。

会议决定，由塔吉克斯坦接任上海合作组织轮值主席国。

会议通过并发表了《上海合作组织成员国元首理事会莫斯科宣言》以及关于共同应对新冠肺炎疫情，第二次世界大战胜利75周年，保障国际信息安全，数字经济领域合作，打击利用互联网等渠道传播恐怖主义、分裂主义和极端主义思想，应对毒品威胁等一系列声明。

丁薛祥、杨洁篪、王毅、何立峰等参加。

《 人民日报 》（ 2020年11月11日 01 版）

(责编：刘叶婷、燕勐)