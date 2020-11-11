上海合作组织成员国元首理事会关于数字经济领域合作的声明

我们，上海合作组织成员国领导人，重申“数字化转型”对实现全球经济包容性增长的重要性日益上升，并声明如下：

如今，数字技术已成为促进经济发展、提高经济各领域竞争力、打造新兴市场并保障全面可持续增长的关键因素之一。新冠肺炎疫情对经济社会的影响凸显各国，包括上合组织国家加速经济各领域数字化进程的必要性。

我们注意到数字经济在落实2030年可持续发展议程方面具有巨大潜力，认为“数字化转型”能为全球包容性增长创造必要条件并使所有参与者从中受益。

我们强调，“数字化转型”领域合作拥有巨大潜力。加强数字化领域全面合作，缩小经济发展的数字鸿沟非常重要。

我们反对阻碍全球数字经济国际合作的措施。

秉持互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展的“上海精神”，为进一步提升成员国经济竞争力，我们认为在以下方面开展合作十分重要：

——开展工业、交通、农业、卫生、教育、旅游、能源、贸易、金融和海关领域数字化和信息通信技术合作；

——研究实施建立新型数字化企业项目的可能性，包括在中小型企业、人员培训等领域；

——研究在尖端数字技术、人工智能、机器人、物联网、创新集群和科技园区开发、初创企业孵化和发展、在国家治理和政府服务中应用现代信息通信技术领域开展科研和规划合作的可能性。

我们愿在联合国主导下，广泛交流数字经济领域的经验和最佳实践。

我们相信，加强数字互联互通，打造新的增长点，增强投资吸引力，将为经济发展带来新的前景和机遇。加强该领域务实合作有利于提升上合组织成员国技术竞争力、增进经济和社会福祉。

2020年11月10日

（新华社莫斯科11月10日电）

《 人民日报 》（ 2020年11月11日 05 版）

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