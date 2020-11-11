上海合作组织成员国元首理事会关于第二次世界大战胜利75周年的声明

我们，上海合作组织成员国领导人，在庆祝第二次世界大战胜利75周年之际，谨向那些在第二次世界大战期间为拯救世界免遭纳粹主义、法西斯主义、军国主义奴役残害而蒙受巨大牺牲和损失的民族和国家深表谢意，向他们的功勋真诚致敬。

这场战争是一个巨大悲剧，让无数人卷入其中并遭受无尽的苦难。战争因独断专横者野心膨胀而起，揭示了对民族、种族、宗教间仇恨、不包容和歧视姑息纵容之危险。

我们之所以赢得了战争的胜利，要归功于爱好和平的各国人民面对纳粹主义、法西斯主义和军国主义分子及其拥护者和支持者的血雨腥风、暴戾凶残能够众志成城、奋起反抗。无论在战场的前线和后方，还是游击队里，人们顽强战斗、坚守阵地，有人牺牲，有人流血。我们谨向所有英雄深深鞠躬，向依然健在的前后方英雄勇士致以崇高敬意。

我们呼吁国际社会以史为鉴，缅怀共同抗击纳粹主义、法西斯主义和军国主义的历史记忆，抵制企图从道德和法理角度歪曲二战成果、遗忘这一全人类惨痛教训的行径。

关爱二战烈士墓、纪念设施和纪念碑等历史遗迹是我们共同的责任。对它们不敬与侮辱都是在亵渎那些为解放世界而献身的英灵。

我们坚决谴责任何企图美化纳粹主义、法西斯主义和军国主义并助其死灰复燃的行径。二战胜利成果、纽伦堡审判和东京审判结果永远不容篡改。我们须竭尽全力，绝不允许激进、反人类和极端思想死灰复燃，再度把世界引向灾难。为此，我们支持联合国大会每年通过《打击美化纳粹主义、新纳粹主义及其他助长种族主义、种族歧视、排外和不宽容思想的行为》的决议。

战争的沉重教训及为战胜纳粹主义、法西斯主义和军国主义所付出的巨大代价表明，应通过巩固各民族和各国之间友好合作关系，维护全球和平、稳定、安全，保障各国民生安宁。只有国际社会齐心协力，才能战胜邪恶和破坏势力。

第二次世界大战的胜利构建了以联合国为核心的保障人类和平发展的稳定国际关系体系。在纪念联合国成立75周年之际，我们呼吁国际社会共同支持并加强联合国作为综合性多边组织，根据其宪章在维护国际和平安全、推动全球发展和保护人权事业中发挥中心协调作用。

2020年11月10日

（新华社莫斯科11月10日电）

《 人民日报 》（ 2020年11月11日 05 版）

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