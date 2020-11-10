2020年11月9日，外交部举行抗击新冠肺炎疫情表彰大会，对在抗疫工作中表现突出的先进集体和个人进行表彰。国务委员兼外交部长王毅出席并讲话。外交部党委书记齐玉以及在京部领导、中央和国家机关有关部门代表、外交部部内部属各单位代表参加。

王毅在讲话中向受表彰的集体和个人表示热烈祝贺，向奋战在抗疫外交战线的全体同志表示衷心感谢和亲切慰问。王毅表示，面对突如其来的新冠肺炎疫情，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，外交战线全体同志迎难而上，承重担责，在国内国际两条战线上协同作战，始终站在外防输入、推进国际抗疫合作、开展舆论斗争和捍卫国家利益的第一线，展现了恪尽职守的担当精神、团结一致的协作精神、敢于斗争的拼搏精神和不怕牺牲的奉献精神，以实际行动践行了“忠诚、使命、奉献”的外交人员核心价值观。

王毅表示，世界进入动荡变革期，中国进入新发展阶段，中国外交使命在肩，责任重大。刚刚胜利闭幕的党的十九届五中全会，审议通过了“十四五”规划和二〇三五年远景目标建议，对外交工作也提出了新的更高要求。面对愈加繁重的发展任务和更为复杂的外部环境，我们要从伟大抗疫精神中不断汲取力量。要慎终如始，继续全力做好疫情防控；要再接再厉，继续全力开展抗疫外交；要迎难而上，继续全力营造良好外部环境。

王毅强调，荣誉属于过去，光荣属于未来。表彰大会既是总结会，更是动员会。外交战线全体同志要更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，全面贯彻落实党的十九届五中全会精神，以更加坚定的政治站位，更加自觉的责任担当，不断开创中国特色大国外交新局面，为全面建设社会主义现代化国家，实现中华民族的伟大复兴作出新的更大贡献！

会上，齐玉书记宣读外交部党委表彰决定，王毅国务委员及外交部部领导向受表彰代表颁发了奖牌和荣誉证书。在此次抗疫工作中，共有192名“抗击新冠肺炎疫情外交工作先进个人”、57个“抗击新冠肺炎疫情外交工作先进集体”和38名“抗击新冠肺炎疫情外交战线优秀共产党员”、20个“抗击新冠肺炎疫情外交战线先进基层党组织”受到表彰。

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