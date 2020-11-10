英国已预订多种新冠候选疫苗

新华社伦敦11月9日电（记者张家伟 金晶）英国首相约翰逊9日说，德国生物新技术公司与美国辉瑞制药有限公司合作研发的一款新冠候选疫苗在临床试验上取得进展，英国此前已预订包括该疫苗在内的多种新冠候选疫苗。

约翰逊当天出席了在伦敦举行的疫情发布会。他说德美公司联合研发的这款新冠疫苗取得了进展，但“仍需等待有关安全性的完整数据，相关结果也需要接受同行评议”。

他说，英国政府此前已预订了4000万剂这款疫苗，一旦它完成临床试验并被证实安全有效，将及时开展相关疫苗接种项目。此外，英国还预订了其他5种候选疫苗，数量合计超过3亿剂。

约翰逊说，目前疫情防控仍不能松懈，需要采取措施减少病毒传播，在利物浦开展的全城范围病毒检测就是一个很好例子。他呼吁英国民众遵守当前正在实施的“禁足”措施。

英国政府此前宣布，从11月5日至12月2日在英格兰地区再次实施大范围“禁足”措施，除上学、购买生活必需品、锻炼等特定原因外，民众被要求尽可能留在家中。

约翰逊说，12月2日“禁足”措施结束后，英国政府计划恢复使用三级新冠警戒系统开展疫情防控。英国政府此前公布了一个适用于英格兰地区的三级新冠警戒系统，分为“中”“高”和“非常高”三级，每一级别对应不同的疫情严重程度以及应对措施。“禁足”措施对社交活动的限制比三级警戒更为严格。

英国政府9日发布的数据显示，该国新增新冠确诊病例21350例，累计确诊1213363例。

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