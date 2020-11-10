综合消息：欧洲各国防控趋严 防疫形势略有好转

新华社日内瓦11月9日电 综合新华社驻欧洲地区记者报道：面对第二波新冠疫情来袭，欧洲国家纷纷出台严格的防控措施，近几日防疫形势因此略有好转。但欧洲目前仍是继美洲之后全球感染人数第二多的地区，抗疫压力巨大，一些国家不得不进一步加强防控。

据世界卫生组织9日公布的数据，此前24小时欧洲地区新增新冠病例221866例，为连续第二天下降，比7日历史峰值327179例下降三成多。当天新增死亡病例2239例，不到5日历史峰值5194例的一半。整体而言，欧洲仍是全球日新增病例最多的地区之一。

法国卫生总署署长萨洛蒙9日说，第二波疫情仍在继续，“疫情高峰期就在面前”。英国首相约翰逊9日再次呼吁民众遵守当前的“禁足”措施。奥地利卫生部门当天表示，过去一周该国单日新增病例数持续增长，重症患者剧增，如果这种势头得不到遏制，医疗体系将面临严峻挑战，政府将不得不收紧“封锁”政策。德国重症监护与急救医学跨学科协会8日宣布，该国接受重症监护治疗的新冠患者人数达2904人，逼近春季第一波疫情的峰值，目前医疗机构面临的形势比春季还要严峻。

另有多国被迫加强防控措施。意大利9日宣布，拟将5个大区的疫情防控级别从目前的“黄色”提高至“橙色”。

阿尔巴尼亚9日宣布将于11日开始重新实施为期三周的严控措施，每日22时至次日6时禁止餐馆和酒吧营业，民众除紧急情况不得外出。

葡萄牙自9日0时起恢复实施紧急状态，并对疫情重灾区的121个县市实行宵禁。

匈牙利自10日午夜起将实行更严格的防控措施，包括实行宵禁、餐馆只允许提供送餐服务、大学改为线上授课等。

波黑联邦政府考虑从10日开始再次实施宵禁。近日，该国已禁止30人以上的室内聚会和60人以上的室外聚集。

罗马尼亚从9日开始实行为期一个月的宵禁等一系列措施，民众在露天公共场所也必须戴口罩，公共和私营部门员工应尽可能在家工作，禁止在室内外举行任何大型聚会，所有学校实行网上授课。

拉脱维亚为期一个月的第二次紧急状态9日开始实施，紧急状态期间禁止一切公共活动，室外集会不得超过50人，关闭娱乐场所。

保加利亚政府9日宣布将拨款6500万列弗（约合3934万美元）以提升医疗系统应对疫情的潜力。保总理鲍里索夫还呼吁新冠痊愈患者捐献血浆，用于治疗其他患者。

虽然大部分欧洲国家形势严峻，但也有一些国家疫情有所缓解。爱尔兰卫生部9日晚公布的数据显示，此前24小时该国新增确诊病例270例，创下10月22日全国“封城”以来单日新增病例新低。在斯洛文尼亚，近几日新冠检测确诊率从之前超过30%下降到22%左右。斯洛伐克日新增确诊病例开始回落，首都布拉迪斯拉发已连续两日确诊病例低于90例。

据欧洲媒体9日报道，德国生物新技术公司和美国辉瑞制药有限公司合作研发的一款新冠候选疫苗在临床试验上取得进展。但欧洲多国对该疫苗有效性仍持审慎态度。英国首相约翰逊说，这款新冠疫苗仍要“迈过多道障碍”，人们才清楚其是否可用。葡萄牙卫生总局局长弗雷塔斯表示，葡方期待该疫苗有效性在临床试验中得到证实。奥地利卫生部长安朔贝尔说，严格的疫苗审批过程至关重要。（执笔记者：陈俊侠；参与记者：袁亮、孙毅飞、张毅荣、温新年、张修智、陈晨、唐霁、于涛、林惠芬、郭群、和苗、张琪、章亚东、彭立军、蒋雪、张家伟、金晶、陈占杰）

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