外交部发言人就美国大选结果、中国经济稳步复苏等问题答记者问

据新华社北京11月9日电 （记者成欣）在9日举行的外交部例行记者会上，外交部发言人汪文斌就美国大选结果、中国经济稳步复苏等问题回答了记者的提问。

在回答有关美国大选结果的问题时，汪文斌说，中方注意到拜登先生已经宣布成功当选，“我们理解，大选的结果会按照美国的法律和程序作出确定。”被问及中方何时会发去贺电，汪文斌表示，中方将按照国际惯例办理。“我们历来主张中美双方应该加强沟通对话，在相互尊重的基础上管控分歧，在互惠互利的基础上拓展合作，推动中美关系健康稳定发展。”

被问及中方如何看待拜登的施政纲领对中美关系的影响时，汪文斌说，中方在有关问题上的立场是一贯和明确的，维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移。希望美国新一届政府同中方相向而行。

中国国家统计局、商务部和海关总署等部门近期发布统计数据，均显示中国经济正稳步回升。汪文斌在回答相关提问时说，当前，中国疫情防控取得重大战略成果，经济社会运行稳步复苏，充分表明中国经济的强大韧性和巨大潜力。国际货币基金组织等权威国际机构预测，中国将是今年唯一能够保持正增长的主要经济体。

他表示，随着中国经济企稳复苏和积极构建新发展格局，中国对世界经济复苏增长的拉动作用将进一步显现。今年前三季度，中国同东盟、欧盟及美国、日本、韩国等国进出口贸易额克服疫情影响逆势上扬。中国企业对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资达130.2亿美元，同比增长29.7%。习近平主席在第三届中国国际进口博览会开幕式上宣布，中国将坚定不移全面扩大开放，更有效率地实现内外市场联通、要素资源共享，让中国市场成为世界的市场、共享的市场、大家的市场。作为一个有14亿人口、中等收入群体超过4亿、全球最具潜力的大市场，中国开放的大门会越开越大，合作的机遇会越来越多。“我们将与各国一道进一步加强疫情防控合作，积极维护全球产业链供应链稳定，坚定不移推动构建开放型世界经济，为全球经济复苏注入更多正能量。”

谈及9日晚举行的中国—海合会部长级视频会议，汪文斌说，中方与海合会及其成员国保持着长期友好关系，双方在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互理解、相互支持，能源、经贸、人文等领域合作富有成果。面对突如其来的新冠肺炎疫情，中海守望相助，共克时艰，开展了卓有成效的抗疫合作，谱写了团结合作的友谊新篇章。国务委员兼外长王毅将与海方代表围绕中海关系、中海抗疫合作及共同关心的地区问题深入交换意见。“我们相信此次会议将有助于中国同海合会关系进一步发展。”

日前，几内亚宪法法院宣布总统选举最终结果，现任总统孔戴以59.5%的得票率赢得选举。汪文斌在回答相关提问时说，中方对孔戴总统胜选表示热烈祝贺，相信在孔戴总统领导下，几内亚人民将团结一致，在国家发展建设道路上迈出更大步伐。中几是患难与共、相互支持的好朋友、好兄弟。中方珍视两国传统友谊，愿同几方一道，推动两国全面战略合作伙伴关系取得更大发展，造福两国人民。

《 人民日报 》（ 2020年11月10日 03 版）

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