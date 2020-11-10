外交部发言人就世卫大会续会涉台问题发表谈话

本报北京11月9日电 外交部发言人汪文斌9日晚就世卫大会续会涉台问题发表谈话。他表示，刚刚举行的第七十三届世界卫生大会续会总务委员会和全会分别作出决定，拒绝将个别国家提出的所谓“邀请台湾以观察员身份参加世卫大会”的提案列入大会议程。这充分说明，一个中国原则不可撼动，搞涉台提案不得人心，必将以失败告终。

汪文斌说，中国中央政府高度重视台湾同胞的健康福祉。“疫情发生以来，我们多次、及时向台湾地区通报疫情防控最新消息，对台湾地区参与全球卫生事务作出了妥善安排。台湾地区设有《国际卫生条例》联络点，同世界卫生组织和各国的信息交流是畅通的、机制是完善的。”

汪文斌说，在新冠肺炎疫情全球持续蔓延的背景下，聚焦国际抗疫合作是广大成员国对此次大会的共同期待。民进党当局和个别国家逆历史潮流而动，违反联大2758号决议和世卫大会25.1号决议，执意搞涉台提案，充分暴露了其干扰大会进程、破坏国际抗疫合作的政治目的。“我们高兴地看到，绝大多数国家重申坚定恪守一个中国原则，许多国家致函世卫组织总干事表明正义立场。世卫大会连续多年拒绝涉台提案，充分体现了一个中国原则是国际社会人心所向、大势所趋，不容任何挑战。我们奉劝民进党当局停止借疫情搞政治操弄，不要再自取其辱。”

《 人民日报 》（ 2020年11月10日 03 版）

(责编：杨光宇)