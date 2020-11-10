开拓合作共赢新局面（和音）

中国构建新发展格局，有利于推动形成各国共商共建共享共赢的发展格局，必能为促进世界经济复苏注入正能量，为推动构建人类命运共同体作出新贡献

中国决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的目标即将实现，全面建设社会主义现代化国家新征程即将开启。踏上新征程的中国，将如何携手各国实现更好发展，备受世界瞩目。

“适应新形势新要求，我们提出构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。这决不是封闭的国内循环，而是更加开放的国内国际双循环，不仅是中国自身发展需要，而且将更好造福各国人民。”习近平主席在第三届中国国际进口博览会开幕式上发表主旨演讲，向世界传递的信息振奋人心。放眼新发展阶段、新发展格局，中国同世界分享新机遇、开拓合作共赢新局面的前景无限宽广。

明者因时而变，知者随事而制。中国准确把握时代发展大势，坚定顺应经济全球化潮流。中国构建新发展格局，是根据中国发展阶段、环境、条件变化作出的战略决策，也是事关全局的系统性深层次变革，是大国经济发展的客观要求。中国构建新发展格局，是主动作为，不是被动应对；是长期战略，不是权宜之计。中国加快构建新发展格局，是适应新形势并坚定不移维护和引领经济全球化的重要举措。

中国新发展格局，清晰呈现着国内国际两个市场、两种资源之间的辩证关系。中国有14亿人口，中等收入群体超过4亿，是全球最具潜力的大市场。预计未来10年累计商品进口额有望超过22万亿美元。中国制造已经成为全球产业链供应链的重要组成部分，作出了积极贡献。中国广阔的内需市场将继续激发源源不断的创新潜能。正如习近平总书记所指出的：“推动形成宏大顺畅的国内经济循环，就能更好吸引全球资源要素，既满足国内需求，又提升我国产业技术发展水平，形成参与国际经济合作和竞争新优势。”构建新发展格局的中国，在世界经济中的地位将持续上升，同世界经济的联系会更加紧密，为其他国家提供的市场机会将更加广阔，成为吸引国际商品和要素资源的巨大引力场。

开放是当代中国的鲜明标识，进博会已成为世界感知中国开放之志的重要窗口。3年来，进博会让展品变商品、让展商变投资商，交流创意和理念，联通中国和世界。中共十九届五中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》明确写道：“发挥好中国国际进口博览会等重要展会平台作用。”在本届进博会上，习近平主席指出，中国将秉持开放、合作、团结、共赢的信念，坚定不移全面扩大开放，将更有效率地实现内外市场联通、要素资源共享，让中国市场成为世界的市场、共享的市场、大家的市场。当前形势下，这是国际社会格外渴望的正能量。“我们愿以进博会为契机，捕捉中国加速开放转型中的新机遇”“随着中国加快构建新发展格局，在华跨国企业将继续植根中国、服务中国，与中国企业携手共赢”……来自跨国企业的共同心声，彰显出对中国新发展格局广阔前景的高度期待。

今日之中国，是世界之中国。中国坚定不移奉行互利共赢的开放战略，既从世界汲取发展动力，也让中国发展更好惠及世界。中国构建新发展格局，有利于推动形成各国共商共建共享共赢的发展格局，必能为促进世界经济复苏注入正能量，为推动构建人类命运共同体作出新贡献。

《 人民日报 》（ 2020年11月10日 03 版）

(责编：杨光宇)