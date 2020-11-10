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世界卫生大会再次拒绝涉台提案

2020年11月10日01:50  来源：新华网
 

　　新华社北京11月9日电 北京时间11月9日晚，第73届世界卫生大会续会以视频方式召开。当日续会总务委员会和全会分别通过决定，拒绝将个别国家提出的“邀请台湾以观察员身份参加世卫大会”的提案纳入续会议程。这是继今年5月世界卫生大会推迟讨论涉台提案后，世卫大会再次拒绝涉台提案。这一决定坚定捍卫了联合国大会及世界卫生大会相关决议的尊严，充分体现了一个中国原则已成为全球普遍共识，是人心所向、大势所趋，不容挑战。

　　在新冠肺炎疫情全球持续蔓延的背景下，聚焦国际抗疫合作是广大成员国对此次大会的共同期待。民进党当局和个别国家逆历史潮流而动，违反联大2758号决议和世卫大会25.1号决议，执意搞涉台提案，充分暴露了其干扰大会进程、破坏国际抗疫合作的政治目的。绝大多数国家坚定支持一个中国原则，许多国家致函世卫组织总干事表明正义立场。世卫大会已连续多年拒绝涉台提案。事实一再证明，搞涉台提案不得人心，必将遭到国际社会的坚决反对。

　　中国常驻日内瓦代表陈旭大使在发言中表示，涉台提案违反了《联合国宪章》宗旨和原则，违反联合国大会第2758号决议和世卫大会25.1号决议所确认的一个中国原则，是非法、无效的。台湾地区参与世卫大会必须按照一个中国原则、通过两岸协商处理。台民进党当局顽固坚持“台独”立场，拒不承认两岸同属一个中国，台参与世卫大会的政治基础不复存在。

　　陈旭表示，在一个中国原则的前提下，台湾地区参与全球卫生事务，包括世卫组织技术活动、获取信息毫无障碍。疫情发生后，中国中央政府已向台湾地区通报疫情240余次，台湾专家也多次参加世卫组织疫情会议和信息交流，不存在所谓“国际防疫体系缺口”。

　　陈旭强调，世卫大会对涉台问题早有定论，个别国家执意提交涉台提案，只会将卫生问题政治化，干扰大会进程，损害世卫组织广大成员国的利益。任何企图制造“两个中国”或“一中一台”的分裂图谋是注定不会得逞的。

(责编：曹昆)
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