外交部发言人汪文斌就世卫大会续会涉台问题发表谈话

新华社北京11月9日电 外交部发言人汪文斌9日晚就世卫大会续会涉台问题发表谈话。他表示，刚刚举行的第73届世界卫生大会续会总务委员会和全会分别作出决定，拒绝将个别国家提出的所谓“邀请台湾以观察员身份参加世卫大会”的提案列入大会议程。这充分说明，一个中国原则不可撼动，搞涉台提案不得人心，必将以失败告终。

汪文斌说，中国中央政府高度重视台湾同胞的健康福祉。“疫情发生以来，我们多次、及时向台湾地区通报疫情防控最新消息，对台湾地区参与全球卫生事务作出了妥善安排。台湾地区设有《国际卫生条例》联络点，同世界卫生组织和各国的信息交流是畅通的、机制是完善的。”

汪文斌说，在新冠肺炎疫情全球持续蔓延的背景下，聚焦国际抗疫合作是广大成员国对此次大会的共同期待。民进党当局和个别国家逆历史潮流而动，违反联大2758号决议和世卫大会25.1号决议，执意搞涉台提案，充分暴露了其干扰大会进程、破坏国际抗疫合作的政治目的。“我们高兴地看到，绝大多数国家重申坚定恪守一个中国原则，许多国家致函世卫组织总干事表明正义立场。世卫大会连续多年拒绝涉台提案，充分体现了一个中国原则是国际社会人心所向、大势所趋，不容任何挑战。我们奉劝民进党当局停止借疫情搞政治操弄，不要再自取其辱。”

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