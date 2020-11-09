人民网>>国际

美国日增新冠确诊病例超13万 一周日均新增近10万

2020年11月09日13:50  来源：新华网
 

新华社华盛顿11月8日电（记者谭晶晶）美国疾病控制和预防中心8日公布的最新数据显示，全美6日报告新增新冠确诊病例132830例，再次刷新全球范围内一国单日新增确诊病例数最高纪录。

一周日均新增近10万 11月8日，人们在美国华盛顿的国家广场游览。新华社发（沈霆 摄）

数据显示，截至7日，美国过去7天平均日增确诊病例数高达9.9万例，这也是疫情暴发以来7天平均日增病例数新高。

美国《大西洋月刊》发起的追踪全美疫情项目最新数据显示，美国过去一周新增确诊病例约71.5万例，意味着过去一周美国每462人中就有1人确诊。

一周日均新增近10万 11月8日，人们在美国华盛顿的国家广场游览。新华社发（沈霆 摄）

数据还显示，目前美国所有地区新冠住院病例都在激增。截至7日，全美住院新冠患者总数近5.6万人，接近春季和夏季感染“激增潮”时的住院患者数量。

一周日均新增近10万 11月8日，人们在美国华盛顿的国家广场游览。新华社发（沈霆 摄）

美国约翰斯·霍普金斯大学发布的统计数据显示，截至美国东部时间8日晚，美国累计确诊病例超过996万例，累计死亡病例超过23.7万例。

一周日均新增近10万 11月8日，一名女子在美国华盛顿的国家广场游览。新华社发（沈霆 摄）

(责编：艾雯、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved