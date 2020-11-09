美国日增新冠确诊病例超13万 一周日均新增近10万

新华社华盛顿11月8日电（记者谭晶晶）美国疾病控制和预防中心8日公布的最新数据显示，全美6日报告新增新冠确诊病例132830例，再次刷新全球范围内一国单日新增确诊病例数最高纪录。

一周日均新增近10万 11月8日，人们在美国华盛顿的国家广场游览。新华社发（沈霆 摄）

数据显示，截至7日，美国过去7天平均日增确诊病例数高达9.9万例，这也是疫情暴发以来7天平均日增病例数新高。

美国《大西洋月刊》发起的追踪全美疫情项目最新数据显示，美国过去一周新增确诊病例约71.5万例，意味着过去一周美国每462人中就有1人确诊。

一周日均新增近10万 11月8日，人们在美国华盛顿的国家广场游览。新华社发（沈霆 摄）

数据还显示，目前美国所有地区新冠住院病例都在激增。截至7日，全美住院新冠患者总数近5.6万人，接近春季和夏季感染“激增潮”时的住院患者数量。

一周日均新增近10万 11月8日，人们在美国华盛顿的国家广场游览。新华社发（沈霆 摄）

美国约翰斯·霍普金斯大学发布的统计数据显示，截至美国东部时间8日晚，美国累计确诊病例超过996万例，累计死亡病例超过23.7万例。

一周日均新增近10万 11月8日，一名女子在美国华盛顿的国家广场游览。新华社发（沈霆 摄）

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