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热评丨进博会体现出中美之间不可分割的经贸关系

2020年11月09日09:16  来源：央视新闻客户端
 

在疫情笼罩、全球经济步入衰退的背景下，第三届进博会的召开无疑为寒冬里的世界经济增添了一抹亮色。美国企业的参展热情十分高涨，一些著名企业在参展同时还将中国区总部落户上海，体现出中美之间不可分割的经贸关系。

美国展出商品数位列第一，用数据生动注解大趋势。根据进博会官网发布的信息，此次美国共有197家展商参会，展出商品1373件，展商数排名位列第三，而展出商品数位列第一。在中美贸易摩擦持续两年多、美国政府不断升级对华贸易战的背景下，众多美国展商来华参展，充分表明进博会对美国企业具有强大的吸引力，贸易保护主义行径不符合中美两国人民的根本利益，全球化大势不可逆转。

“不管遇到什么风险、什么灾难、什么逆流，人类社会总是要前进的，而且一定能够继续前进。各国走向开放、走向合作的大势没有改变。我们要携起手来，共同应对风险挑战，共同加强合作沟通，共同扩大对外开放。我们要致力于推进合作共赢的共同开放。”“信任而不是猜忌，携手而不是挥拳，协商而不是谩骂。”在本届进博会上，习近平主席对世界经济格局和中国坚持的立场做出了精辟论述。美国企业的参展热情给这一论述提供了现实注解，他们以自身的行动和选择肯定了中国扩大对外开放、坚持全球化和多边主义的立场与方案。

世界500强美企落户上海，以行动显示对中国投资信心。在进博会的现场，参会者发现，美国参展商泰森虽是第一次参加进博会，但迅速成为人气展台。现煎厚牛排、安格斯牛肉饼……各种原材料在平底锅上吱吱作响，香味成为展台最好的招牌。不仅如此，11月6日，美国泰森食品集团与南虹桥管委办签订战略合作框架协议，成为首家在虹桥商务区核心区落地的世界500强地区总部。泰森食品集团2019年位列世界《财富》500强中的第306位，2019财年营收高达400.52亿美金。首次参加进博会并将中国区总部落户上海，这充分显示出企业对中国投资的信心。

实际上，中美经济具有很强的互补性，两国已通过贸易、投资、经济合作等方式建立起密切的经济往来关系，形成了水乳交融的共同体，虽经历各种波折，但合作共赢是大势所趋，进博会恰好为加强两国经贸合作、促进两国共同繁荣提供了良好的契机。

进博会搭平台，力促中美相向而行。海关总署数据表明， 2019年我国累计对美出口额为4187亿美元，进口额为1227亿美元，同比分别下降12.5%和20.9%。在多轮磋商的基础上，中美双方于2020年1月正式签署中美双方第一阶段经贸协议，其内容主要涉及深化贸易双边合作、扩大市场准入以及金融领域双向开放、加大知识产权保护力度、实现关税由加到减等多个领域。

在进博会上，多家美国企业接受采访表示，未来中国市场是企业全球发展的重要支点。中美两国作为彼此重要的贸易伙伴，在国家利益的大方向上具有一致性，我国要积极谋求中美经贸合作，在维护国家利益的基础上尽量控制争端范围，通过各种途径解决问题。进博会彰显了中国扩大对外开放的决心，也成为美国产品进入中国、促进中美经贸合作的重要平台。我们期待以进博会为契机，中美两国相向而行，妥善解决冲突与分歧，促进两国经贸发展，有效维护两国人民的福祉。

（文丨王孝松 中国人民大学国家发展与战略研究院研究员、经济学院教授）

(责编：艾雯、燕勐)
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