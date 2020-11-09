阿尔塞宣誓就任玻利维亚总统

新华社利马11月8日电（记者张国英）拉巴斯消息：玻利维亚当选总统路易斯·阿尔塞8日在该国行政首都拉巴斯宣誓就职，任期5年。

阿尔塞当天在玻利维亚国会宣誓就职后发表就职演说，阐述了新一届政府的执政纲领。他说，肆虐全球的新冠疫情和临时政府管理不善使玻利维亚经济陷入严重衰退，新政府的最大挑战是推动经济复苏，增加就业机会，提高民众的生活水平。

在外交方面，阿尔塞表示，新政府将支持世界多极化，拉美和加勒比国家共同体是该地区实现和平与发展的最佳选择。

阿尔塞承诺建立一个包容各方的政府，坚信在各方共同努力下，玻利维亚将度过当前的艰难时刻。他同时呼吁民众在国家面临严重危机的情况下团结一致，创造和平和美好的未来。

西班牙国王费利佩六世、阿根廷总统费尔南德斯、哥伦比亚总统杜克、巴拉圭总统贝尼特斯等外国政要、政府代表团及部分驻玻外交机构的官员等出席了当天的就职仪式。

现年57岁的阿尔塞出生于拉巴斯。自2006年1月起，他先后在玻前总统莫拉莱斯三届政府中担任财政和经济部长。在今年10月18日举行的总统选举中，阿尔塞作为“争取社会主义运动”候选人以55.1%的得票率击败对手，当选玻利维亚新总统。

玻利维亚大选每5年举行一次。2019年11月，时任总统莫拉莱斯因陷入选举舞弊风波而被迫辞职。时任参议院第二副议长阿涅斯宣布就任临时总统，临时政府随后决定重新举行大选。

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