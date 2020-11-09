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美国“中餐女王”的传奇人生

曾小威

2020年11月09日07:52  来源：人民网－人民日报海外版
 

近日，被誉为美国“中餐女王”的江孙芸在旧金山的家中离世，享年100岁。一代传奇，就此落幕。在美国，很长一段时间里，中餐代表着“价格便宜”、“味道差”、“用餐环境不好”。江孙芸把中餐从“穷人吃的饭”变成了“上流社会人人追捧的极品美食”。

1920年，江孙芸出生在江苏无锡的一个名门之家，排行老七，是父母的掌上明珠。江孙芸的父亲年轻时曾在法国留学，热衷各类美食。他甚至专门请了两个厨师负责做菜。江孙芸耳濡目染，学习了不少中国菜的品鉴方式和做法。

1937年，日本全面侵华战争爆发。江孙芸和姐姐走了半年，到达重庆。江孙芸与当时在北平辅仁大学任教的江梁相恋结婚。1949年，江梁因工作被派驻日本，江孙芸跟着到了东京。

江孙芸一家都吃不惯日本料理。江孙芸想，与其漫无目的地各处寻找，不如自己开一家餐馆。于是，她在东京开了“福禄寿”中国餐馆。“中餐女王”，从此起步。

1958年，为了照顾在旧金山的姐姐，江孙芸到了美国。期间，她碰到了两位在日本生活时候的朋友。朋友说想要盘下一家餐馆，但因为语言不通，想请江孙芸去帮忙讲价。热情的江孙芸不光帮朋友谈下了餐馆，还替朋友垫付了1万美元订金。结果，朋友却打了退堂鼓，房东又不肯退回订金。左右为难的江孙芸只好咬牙“接盘”，这才有了旧金山波克街上的中餐馆“福禄寿”。

那时候，在美国能吃到的中餐无非就是“炒面”“酸甜肉”“芙蓉蛋”。对于江孙芸来说，这些根本就不是她所理解的中国菜。于是，她下定决心，一定要让美国人见识一下，什么才是真正的中国美味！

想在美国做出地道的中餐，谈何容易。首先，厨师难找。江孙芸寻觅好久，才找到了从山东来的一对夫妇。江孙芸与他们一起，凭借自己的记忆，一点点复原了家乡味道。为了确保每道菜的品质最佳，江孙芸每天还会亲自去菜市场采购当天的新鲜食材，即使价格昂贵许多，她也不在意。正是因为她这股认真劲儿，才还原了中餐原本味道，让美国食客大开眼界。

江孙芸对餐馆的服务质量也有严格要求，一扫人们对中餐馆“脏乱差”的刻板印象。

凭借无可挑剔的菜品和热情周到的服务，“福禄寿”很快就享誉美国餐饮界，迎来了众多社会名流，包括美国前国务卿基辛格、瑞典国王、披头士乐队……

中餐“低端难吃”的刻板形象被扭转，越来越多人通过“福禄寿”餐厅领略到了中国美食的魅力，江孙芸也成为了当之无愧的“中餐女王”。

2013年，江孙芸获得詹姆斯·比尔德基金会颁发的终身成就奖。这相当于烹饪界的“奥斯卡”大奖，得到了业内的最高认可。

从无锡江家的“七小姐”到旧金山“中餐女王”，江孙芸用一生，将博大精深的中华饮食文化介绍到海外，让世界领略到中餐的魅力。

（来源：中国侨网微信公众号）

(责编：艾雯、燕勐)
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