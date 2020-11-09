大使“带货”，秘鲁好物来啦（采访手记）

纳斯卡线条、印加帝国、亚马孙雨林……这些是“我在中国当大使”栏目组对秘鲁的最初印象。

当走进秘鲁驻华大使馆，栏目组心中的秘鲁印象渐渐清晰生动起来。从使馆的陈设中不难看出，这是一个历史文化底蕴丰厚的国家。墙上的抽象画隐约可见鸟类的羽毛，描绘了雨林中人与自然相生相伴的图景；羊毛制成的彩画，绘制出秘鲁村庄的劳作画面；最著名的纳斯卡线条“蜂鸟”图案无处不在，诉说着秘鲁人的远古智慧……

秘鲁驻华大使路易斯·克萨达博闻强识，开朗健谈。在大使的细心讲解下，栏目组徜徉在使馆这座“小博物馆”里，领略了一番秘鲁的物华天宝。

克萨达大使指着一幅穿着艳丽民族服饰的羊驼照片说：“这是秘鲁的一大‘国宝’。”在使馆各个角落里，大小不一的羊驼玩偶随处可见。据说早在1000多年前，羊驼就成为南美的食物和运输工具，如今羊驼的皮毛具有极高经济价值，被誉为“安第斯山脉上走动的黄金”。

除了羊驼，土豆也孕育于这片神奇的土地。克萨达大使介绍说，土豆是秘鲁走向全世界的使者。除了普通的土黄色土豆外，秘鲁当地农民还种出了五颜六色、形态各异的土豆，也成为秘鲁的一大“招牌”。

“秘鲁的手工艺品很有名。”克萨达大使又将我们引到一个摆满各式陶器的储物柜前。花纹精美繁复的人像、憨态可掬的双头羊……古朴的手工陶器跨越时空，带领我们与千年前的秘鲁相遇。克萨达大使骄傲地说：“秘鲁同中国非常相似，我们都有悠久的历史和灿烂的文化。”

采访结束，栏目组制作推出了克萨达大使的“带货”短视频，与网友共同分享“秘鲁好物”。视频一发布，网友立刻被秘鲁特产吸引，“在哪里能买到哦”“小陶人好可爱”“好多好东西”……土豆、陶器等“秘鲁好物”漂洋过海来到东方，成为两个古老文明相近相亲的纽带。

(责编：杨光宇)