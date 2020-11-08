我驻意使馆举办纪念中意建交50周年线上庆祝活动

新华社罗马11月6日电 11月6日是中国和意大利建交50周年纪念日。中国驻意大利大使馆举办盛大纪念活动，隆重庆祝中意建交50周年。

中国驻意大使李军华发表致辞，意副外长迪斯泰法诺、意参议院外事委员会主席彼得罗切利、中意文化合作机制意方协调人鲁泰利等各界友人相聚云端，共庆这一历史时刻。

李军华表示，中意两国既有悠久的相互交往，更有天然的彼此好感。两国建交后，特别是2004年建立全面战略伙伴关系以来，各领域合作快速发展。今年突如其来的新冠疫情虽然迟滞了两国既定交往安排，但两国人民守望相助，彼此的心贴得更紧。

迪斯泰法诺表示，过去50年意中双边关系发展成果显著，期待双方抓住全面战略伙伴关系带来的机遇，进一步加强经济文化等各领域合作。

意政界和社会各界代表，以及旅意华侨华人代表等十余人发表了视频致辞。他们从各自的经历和视角，讲述中意关系50年历程，展望新时代合作愿景。

中意两国艺术家们的云端汇演成为此次庆祝活动的一大亮点。包括中央芭蕾舞团、意圣切契利亚管弦乐团、吕思清、于魁智、李胜素、意钢琴家弗朗西斯科·利贝塔等两国知名艺术团队和艺术家先后登场，隔空联袂献上高水准艺术盛宴。海内外广大网友纷纷点赞留言，献上对中意友好的祝愿。

(责编：艾雯、杨牧)