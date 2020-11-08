全球疫情简报：美国日增确诊病例超11万 法国累计死亡病例破4万

新华社北京11月8日电 7日全球疫情简报：美国日增确诊病例超11万 法国累计死亡病例破4万

全球数据

世界卫生组织：截至欧洲中部时间7日16时33分（北京时间23时33分），全球新冠确诊病例较前一日增加555872例，达到49106931例；死亡病例增加7910例，达到1239157例。

美国约翰斯·霍普金斯大学：截至北京时间8日7时20分，全球新冠确诊病例达49688351例，死亡病例为1248150例。美国是全球疫情最严重的国家，确诊病例达9831030例，死亡病例为236856例。

新闻事件

美国疾病控制和预防中心6日公布的数据显示，全美5日报告新增新冠确诊病例117988例，创全球范围内一国单日新增确诊病例数最高纪录。

法国公共卫生部门7日发布的数据显示，法国过去24小时新增新冠死亡病例306例，累计死亡超过4万例，达40169例；累计确诊1748705例。法国国民议会7日投票通过了延长“卫生紧急状态”的法案，“卫生紧急状态”将延长至2021年2月16日。

世界卫生组织专家6日表示，目前尚无证据表明丹麦最新出现的感染养殖貂的变异新冠病毒会影响未来新冠疫苗的效果。

韩国中央防疫对策本部7日宣布开始正式实施新版保持社交距离政策。根据新版分级标准，韩国大部分地区维持1级疫情防控。在1级防控状态下可以聚会或举行其他聚集活动，参加500人以上大型活动必须戴好口罩，相关工作人员须对公共设施周期性消毒、换气。

马来西亚政府7日表示，鉴于新冠疫情持续蔓延，决定将目前首都吉隆坡等地实行的行动管制措施实施范围扩大到国内大部分地区。

波黑部长会议7日发布公告说，部长会议主席（总理）佐兰·泰盖尔蒂亚确诊感染新冠病毒，目前正居家隔离。

据乌克兰卫生部7日消息，过去24小时新增新冠确诊病例10746例，这是该国新冠疫情暴发以来单日确诊病例数首次破万。鉴于乌克兰及其邻国斯洛伐克新冠疫情恶化，两国边防部门将从9日起暂时关闭部分边境口岸。

(责编：艾雯、杨牧)